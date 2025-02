Mesto Bukavu v KDR sa pripravuje na vpád protivládnych povstalcov

Goma 7. februára (TASR) - Ozbrojení povstalci z Hnutia 23. marca (M23) za podpory rwandských vojakov pokračovali vo štvrtok vo svojom postupe na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR). Ich ofenzíva ohrozuje mesto Bukavu - metropolu provincie Južné Kivu - a priľahlé letisko. Generálny tajomník OSN António Guterres v tejto situácii vo štvrtok opäť vyzval na ukončenie "eskalácie".



Velenie M23 od utorka jednostranne vyhlásilo humanitárne prímerie, pričom uistilo, že nad Bukavu "ani inými lokalitami neprevezme kontrolu. Od stredy však povstalci a ich rwandskí spojenci podnikajú v provincii Južné Kivu novú ofenzívu.



Podľa agentúry AFP v Južnom Kivu v súvislosti s postupom povstalcov zavládla panika. Obavy majú najmä obyvatelia okolia mesta Bukavu, kde viaceré univerzitné zariadenia vrátane Katolíckej univerzity v piatok "vzhľadom na bezpečnostnú situáciu panujúcu v okolí mesta" zrušili výučbu.



Podľa humanitárnych a miestnych zdrojov, ktoré AFP kontaktovala vo štvrtok, jednotky armády KDR (FARDC) najbližšie očakávajú útok na mesto Kavumu, vzdialené od Bukavu len 30 kilometrov. Armáda KDR odtiaľ už medzičasom evakuovala vojenský materiál i personál.



V Gome, ktorá mala pred dobytím povstalcami, vyše milión obyvateľov, sa desaťtisíce ľudí na miestnom štadióne zúčastnili na prvom verejnom stretnutí so zástupcami M23. Povstalci v Gome dosadili svojich ľudí na post primátora mesta, guvernéra provincie a do ďalších orgánov.



Jeden z lídrov M23 Corneille Nangaa v prejave na štadióne deklaroval, že povstalci prišli Gomu oslobodiť, pričom chcú oslobodiť aj celú KDR a následne vyhnať jej prezidenta Félixa Tshisekediho.



Agentúra AFP podotkla, že KDR v stredu vydala na Nangau medzinárodný zatykač.



Generálny tajomník OSN Guterres vo svojom vyhlásení označil vývoj situácie v KDR za kritický, vyzval bojujúce strany zastaviť eskaláciu, zložiť zbrane a rokovať.



Prezidenti KDR a Rwandy - Félix Tshisekedi a Paul Kagame - sa majú v sobotu zúčastniť na mimoriadnom summite Východoafrického spoločenstva (EAC) a Juhoafrického rozvojového spoločenstva (SADC) v Dar es Salaame. V piatok na žiadosť Kinshasy zasadne Rada OSN pre ľudské práva.



Medzinárodné spoločenstvo a sprostredkujúce krajiny - ako Angola a Keňa -, ktoré majú obavy z rozšírenia ozbrojeného konfliktu do regionálnej vojny, sa pokúšajú nájsť diplomatické riešenie krízy, ale nateraz bez úspechu. KDR požaduje uvaliť na Rwandu sankcie za jej podporu povstalcov z hnutia M23.



Armáda KDR, ktorá má povesť zle vycvičenej a skorumpovanej, v posledných troch rokoch pokračovala v ústupe zo svojich pozícií na východe krajiny, kde sú bohaté náleziská nerastných látok.



V súvislosti s nimi vedenie KDR viní Rwandu, že chce tieto zdroje vydrancovať.



Rwanda toto obvinenie popiera a deklaruje, že chce len v KDR neutralizovať vybrané ozbrojené skupiny - najmä tie, ktoré v KDR vytvorili bývalí hutuskí vodcovia genocídy príslušníkov etnika Tutsi v Rwande z roku 1994. Podľa vlády v Kigali hutuskí ozbrojenci v KDR ohrozujú nielen bezpečnosť tamojších Tutsiov, ale aj bezpečnosť Rwandy.



Z vlaňajšej správy expertov OSN vyplýva, že Rwanda má v KDR až 4000 vojakov, ktorí sa snažia profitovať z obrovského nerastného bohatstva KDR, a že Kigali má "de facto" kontrolu nad M23. Samotná Rwanda to však doteraz nikdy nepriznala.