Mesto Cannes zasiahla prívalová povodeň

Cannes 23. septembra (TASR) - Mesto Cannes na francúzskej riviére, miesto konania prestížneho medzinárodného filmového festivalu, sa v pondelok ocitlo v stave vysokej pohotovosti po tom, čo sa ním prehnala rozbúrená voda, ktorá v uliciach so sebou strhávala autá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



V dôsledku prívalových záplav nedošlo k žiadnym stratám na životoch ani zraneniam. V tomto juhovýchodnom francúzskom regióne v roku 2015 zahynulo pri náhlych záplavách najmenej 19 ľudí a desaťtisíce ďalších zasiahli výpadky elektrickej energie.



Podľa očakávaní by sa situácia mala vrátiť do normálu v pondelkových popoludňajších hodinách, pretože búrka sa ďalej posúva na východ, povedal hovorca radnice v Cannes.



Starosta mesta David Lisnard pre televíziu BFM uviedol, že mesto dostalo varovanie od vlády len hodinu po začiatku búrky, a preto bude žiadať vysvetlenie od iných predstaviteľov.



Francúzska meteorologická agentúra medzitým oznámila, že popoludní môže Cannes zasiahnuť ďalšia búrka.



V dôsledku povodní, ktoré v septembri zasiahli viaceré európske krajiny, zahynulo najmenej 17 ľudí. Podľa Reuters ide o najhoršie záplavy v strednej Európe za posledné dve desaťročia.