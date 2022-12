Mesto Čching-tao eviduje denne až pol milióna nových prípadov covidu

Peking 24. decembra (TASR) - Vo východočínskom meste Čching-tao evidujú každý deň približne pol milióna nových prípadov nákazy koronavírusom. Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na lokálneho zdravotníckeho predstaviteľa.



Spravodajský portál prevádzkovaný vládnucou komunistickou stranou Číny v piatok citoval miestneho šéfa zdravotníckeho úradu, podľa ktorého hlásia v Čching-tao denne "od 490.000 do 530.000" nových prípadov covidu.



Toto pobrežné mesto s približne desiatimi miliónmi obyvateľov je údajne momentálne "v etape rýchleho šírenia (vírusu) pred blížiacim sa vrcholom" a očakáva sa, že miera infekcie sa cez víkend zrýchli o ďalších desať percent.



AFP si všíma, že túto správu prevzali viaceré ďalšie médiá, avšak do sobotného rána bola zrejme upravená a konkrétne čísla nakazených z nej boli vymazané.



Čína pred dvoma týždňami uvoľnila obmedzenia v oblasti hromadného testovania a karantény po takmer troch rokoch snahy úplne potlačiť šírenie covidu. Ukončenie povinného hromadného testovania na koronavírus však sťažilo sledovanie prudko rastúceho počtu nových prípadov nákazy. Čínske úrady minulý týždeň priznali, že v súčasnosti je "nemožné" spočítať celkový počet pacientov s covidom.



Čínsky Národný zdravotný výbor v sobotu oznámil, že za piatok pribudlo 4103 novonakazených domácich prípadov naprieč krajinou. Hlásené neboli žiadne nové úmrtia na covid. V provincii Šan-tung, kde sa mesto Čching-tao nachádza, objavili úrady podľa oficiálnych štatistík len 31 nových prípadov infekcií.



Samospráva východočínskej provincie Ťiang-si v piatok v príspevku na sociálnych sieťach predpovedala, že 80 percent tamojšej populácie, čo predstavuje okolo 36 miliónov ľudí, sa nakazí covidom do marca. Do nemocníc v tejto oblasti bolo za posledné dva týždne prijatých vyše 18.000 covidových pacientov vrátane 500 ťažkých prípadov.