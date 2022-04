Mesto Encantado v Brazílii má najväčšiu sochu Krista na svete

Encantado 30. apríla (TASR) - Brazílske mesto Encantado postavilo najväčšiu sochu Krista na svete; monumentálnejšiu než tú, ktorá sa vypína nad prímorským letoviskom Rio de Janeiro.



Malé mesto Encantado, nachádzajúce sa na juhu Brazílie, sa môže pýšiť väčšou sochou Krista, a očakáva, že táto pamiatka priláka do mesta viac turistov, informovala v piatok tlačová agentúra AFP.



Socha "Krista ochrancu" má výšku 43 metrov; riodejaneirska skulptúra má 38 metrov. V oboch prípadoch sa do celkovej výšky zarátavajú aj piedestály sôch.



Predmetná socha z betónu a oceľovej konštrukcie už bola postavená na kopci nad mestom, ale pre verejnosť bude sprístupnená až v priebehu budúceho roka, povedal Robison Gonzatti, podpredseda združenia, ktoré výstavbu sochy sponzorovalo.



"Je to najväčší Kristus na svete," povedal Gonzatti pre Reuters. Socha má vyhliadkové miesto pre návštevníkov, ktorí sa môžu pozerať von cez veľké okno v tvare srdca.



Výhľad bude musieť konkurovať nádhernému pohľadu, ktorý sa turistom naskytá pri pohľade na záliv Guanabara z Krista stojaceho na vrchole hory Corcovado v Riu de Janeiro.



Riodejaneirska socha v štýle art deco bola postavená zo železobetónu a mastenca, pričom jej dokončenie v roku 1931 trvalo deväť rokov. Socha sa medzitým stala ikonickou pamiatkou Ria de Janeiro a jedným z "novodobých divov sveta".