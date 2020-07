Švajčiarske mesto Grindelwald odmietlo zmenu kontroverzného názvu hory

Ženeva 9. júla (TASR) - Vedenie švajčiarskeho mesta Grindelwald odmietlo v stredu premenovať horu Agassizhorn napriek tomu, že vedec, po ktorom je pomenovaná, zastával rasistické názory. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Švajčiarsky biológ a geológ Louis Agassiz žil v 19. storočí a bol známym vďaka výskumu rýb, skamenelín i ľadovcov. V ostatných rokoch ho však kritizovali za to, že obraňoval rasistické názory.



Agassiz v roku 1846 emigroval do Spojených štátov a následne obhajoval rasovú segregáciu a hierarchiu, pričom ostro útočil aj na teóriu evolúcie Charlesa Darwina.



Starosta mesta Grindelwald Beat Bucher však nesúhlasil s tými, ktorí chceli zmeniť názov hory Agassizhorn v strednej časti Švajčiarska. "Nemôžeme vymazať škvrny dejín. Je lepšie názov prijať s jeho pozitívnymi aj negatívnymi aspektmi," zdôvodnil.



Vrchol štítu s nadmorskou výškou takmer 4000 metrov patrí do administratívneho územia ďalších dvoch obcí - Guttannen a Fieschertal -, ktoré už návrh na zmenu názvu takisto odmietli.



Iniciatíva prišla v rámci globálnej vlny odporu proti symbolom rasizmu, ktorú vyvolali viaceré prípady zabitia Afroameričanov v USA.