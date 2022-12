Mesto Kreminna na východe Ukrajiny je stále dejiskom ťažkých bojov

Kyjev/Washington 27. decembra (TASR) - Vo východoukrajinskom meste Kreminna stále prebiehajú ťažké boje, pretože ruská armáda tam neustále posiela čerstvé posily, uviedol v utorok podľa americkej spravodajskej televízie CNN šéf civilnej a vojenskej správy Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj.



Informoval, že "ruským okupačným jednotkám sa za mesiac podarilo vybudovať veľmi silnú obranu. Privážajú tam obrovské množstvo záloh a techniky. Neustále obnovujú svoje jednotky", píše TASR.



Podľa Hajdaja ruská armáda v oblasti Kreminnej utrpela veľké straty, ale stále tam presúva nový personál, pretože tamojšie ruské velenie chápe, že "ak stratí Kreminnú, v podstate sa celá obranná línia rozpadne".



CNN sa nepodarilo overiť počet obetí bojov o Kreminnú na ruskej strane.



Aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer priznal, že situácia na frontovej línii v Bachmute, Kreminnej a ďalších oblastiach v Donbase na východe Ukrajiny je "ťažká, bolestivá", pretože ruské jednotky využívajú všetky dostupné prostriedky, "aby dosiahli aspoň nejaký pokrok".



CNN vo svojej správe vysvetlila, prečo je Kreminna, ktorú ruská armáda okupuje od jari, taká dôležitá – toto mesto leží na kľúčovej severojužnej ceste z mesta Svatove, ktorú ruské jednotky využívali na zásobovanie. Ešte dôležitejšou sa pre ne stala po tom, ako ukrajinské jednotky v Charkovskej oblasti obsadili mesto Kupiansk – zásobovací uzol ležiaci severozápadne od miest Kreminna a Svatove. Strata Kreminnej by obmedzila schopnosť Ruska zásobovať svoje jednotky v strategicky dôležitom meste Severodoneck.



Hajdaj uviedol, že cesta zostáva pod palebnou kontrolou Ukrajiny, čo znamená, že "neexistuje žiadna bezpečná a pokojná cesta, ktorou by okupanti tadiaľto mohli dopraviť techniku alebo muníciu smerom na Kreminnú".



CNN pripomenula, že už pred niekoľkými týždňami sa zdalo, že ukrajinské sily sú na pokraji znovudobytia mesta Kreminna. Ukrajinskí predstavitelia však vtedy uviedli, že prístupové cesty k mestu sú zamínované.



"Každý meter je ťažký, pretože všetko je tam zamínované a neustále ostreľujú (zo zbraní s) veľkým kalibrom," povedal Hajdaj s tým, že situácia v Kreminnej je "radikálne odlišná od Bachmutu".



Dodal, že ruské jednotky sa snažia ostreľovať intenzívnejšie. Obsadili všetky okolité lesy, "všetko kompletne zamínovali a nikto nepozná mapu mínových polí". Preto je podľa neho veľmi ťažké postupovať.



Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) so sídlom vo Washingtone uviedol, že informácie od ruských vojenských blogerov naznačujú, že "ruské sily sťahujú jednotky z rôznych miest, aby "zaplátali diery" v obrannej línii Svatove-Kreminna a tak "vyvážili pokračujúce straty konvenčných jednotiek".