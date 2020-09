Mesto Melbourne predlžuje karanténu o dva týždne

Melbourne 6. septembra (TASR) - Austrálske mesto Melbourne v nedeľu predĺžilo karanténne opatrenia v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu. Platiť budú do konca septembra, teda o dva týždne dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo, informuje agentúra AFP.



Nasledujúci týždeň sa mala v druhom najväčšom austrálskom meste skončiť prísna šesťtýždňová karanténa. Podľa najnovšieho nariadenia bude však mesto uzatvorené až do 28. septembra.



Štát Viktória, v ktorom sa Melbourne nachádza, v nedeľu zaznamenal 63 nových prípadov infekcie vírusom SARS-CoV-2 a päť úmrtí.



Napriek tomu, že ide o výrazný pokles počtu prípadov nákazy za 24 hodín, epidemiológia sa zhodujú, že nie je dostatočný na to, aby zabránil opätovnému zrýchleniu šírenia infekcie. Ešte začiatkom augusta zaznamenávali vo Viktórii zhruba 700 infikovaných denne.



"Ak sa otvoríme prirýchlo, je veľmi pravdepodobné, že sa neotvoríme vôbec — len začíname tretiu vlnu (pandémie)," povedal na tlačovej konferencii premiér štátu Viktória Daniel Andrews.



Pre obyvateľov mesta Melbourne naďalej platí nočný zákaz vychádzania, obmedzenie návštev a cestovania do vzdialenosti viac ako päť kilometrov od miesta bydliska.



Andrews predĺženie karantény oznámil len deň po tom, čo v Melbourne zatkli najmenej 17 ľudí protestujúcich proti pandemickým opatreniam. Stovky ľudí sa zúčastnili na nepovolených zhromaždeniach, ktoré zorganizovali internetoví konšpirátori, pričom vládne nariadenia nazvali "podvodom".



Štát Viktória je dlhodobo epicentrom koronavírusovej pandémie v Austrálii, kde od začiatku koronakrízy zaznamenali viac ako 26.000 prípadov nákazy a 753 úmrtí.