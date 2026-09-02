< sekcia Zahraničie
Mesto New York úplne zakáže žiakom základných škôl používať AI
Mesto v stredu oficiálne predstaví pravidlá.
Autor TASR
New York 2. septembra (TASR) - Mesto New York zakáže žiakom do 8. ročníka, navštevujúcim štátne školy, používať nástroje umelej inteligencie (AI). Používanie AI dovolí iba žiakom stredných škôl, teda od 9. ročníka v americkom vzdelávacom systéme. Jej využitie sa však aj pre nich obmedzí na špecifický okruh tém. Informovali o tom agentúra AFP a denník New York Times (NYT), píše TASR.
Mesto v stredu oficiálne predstaví pravidlá. „Technologický priemysel chce, aby sme uverili, že vzdelávanie založené na umelej inteligencii je nielen nevyhnutné, ale aj potrebné. My to tak nevnímame,“ uviedol vo vyhlásení starosta Zohran Mamdani. Šéf sekcie školstva Kamar Samuels povedal, že cieľom nových opatrení je „chrániť dôležité ľudské vzťahy, zvedavosť a kreativitu, ktoré pomáhajú deťom rásť“.
AI budú môcť využívať učitelia na prípravu učebných plánov alebo na preklady materiálov. Použiť ju však nemôžu na hodnotenie žiakov alebo na rozhodovanie o tom, ako poskytnúť poradenstvo žiakovi v krízovej situácii.
Nové pravidlá nadväzujú na odporúčania zverejnené v marci, ktoré pomocou systému farieb na semafore určovali, na aké úlohy sa AI môže používať. AI odporúčali mestské úrady napríklad na výskum, bádanie a kreatívne projekty, čo však vyvolalo vlnu rozhorčenia medzi mnohými rodičmi a učiteľmi, ktorí odporúčania považovali za príliš benevolentné.
Napriek prísnejším pravidlá výzvou podľa AFP bude, ako sa zabezpečí kontrola využívania umelej inteligencie medzi školákmi, keďže k nemu často dochádza práve mimo školského prostredia.
Pravidlá využívania nových technológií na newyorských školách ostro sledujú celé Spojené štáty. Ide totiž o zďaleka najväčší školský obvod v USA. Školy v najväčšom americkom meste navštevovalo v školskom roku 2024/2025 viac ako 900.000 žiakov.
Mesto v stredu oficiálne predstaví pravidlá. „Technologický priemysel chce, aby sme uverili, že vzdelávanie založené na umelej inteligencii je nielen nevyhnutné, ale aj potrebné. My to tak nevnímame,“ uviedol vo vyhlásení starosta Zohran Mamdani. Šéf sekcie školstva Kamar Samuels povedal, že cieľom nových opatrení je „chrániť dôležité ľudské vzťahy, zvedavosť a kreativitu, ktoré pomáhajú deťom rásť“.
AI budú môcť využívať učitelia na prípravu učebných plánov alebo na preklady materiálov. Použiť ju však nemôžu na hodnotenie žiakov alebo na rozhodovanie o tom, ako poskytnúť poradenstvo žiakovi v krízovej situácii.
Nové pravidlá nadväzujú na odporúčania zverejnené v marci, ktoré pomocou systému farieb na semafore určovali, na aké úlohy sa AI môže používať. AI odporúčali mestské úrady napríklad na výskum, bádanie a kreatívne projekty, čo však vyvolalo vlnu rozhorčenia medzi mnohými rodičmi a učiteľmi, ktorí odporúčania považovali za príliš benevolentné.
Napriek prísnejším pravidlá výzvou podľa AFP bude, ako sa zabezpečí kontrola využívania umelej inteligencie medzi školákmi, keďže k nemu často dochádza práve mimo školského prostredia.
Pravidlá využívania nových technológií na newyorských školách ostro sledujú celé Spojené štáty. Ide totiž o zďaleka najväčší školský obvod v USA. Školy v najväčšom americkom meste navštevovalo v školskom roku 2024/2025 viac ako 900.000 žiakov.