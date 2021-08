New York zavádza povinné očkovanie pre zamestnancov verejných škôl

New York 23. augusta (TASR) - Učitelia a iní zamestnanci verejných škôl v meste New York sa budú musieť pri návrate do práce v septembri preukázať potvrdením o očkovaní proti covidu, oznámili v pondelok mestské úrady.



Ako píše agentúra AP, vedenie mesta predtým avizovalo, že učitelia sa budú musieť - rovnako ako iní zamestnanci mesta -, buď zaočkovať, alebo každý týždeň absolvovať test na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2. Ide o prvé nariadenie vyžadujúce očkovanie od mestských zamestnancov v tomto najľudnatejšom meste Spojených štátov.



Približne 148.000 školských zamestnancov musí prvú dávku proticovidovej vakcíny absolvovať najneskôr do 27. septembra, vyplýva zo spoločného vyhlásenia newyorského starostu Billa de Blasia a mestských zdravotníckych a školských úradov.



Mesto bezprostredne neuviedlo, aký bude trest za odmietnutie alebo či budú udeľované výnimky. Predchádzajúce pravidlá obsahovali ustanovenie o neplatenom voľne pre zamestnancov, ktorí sa odmietli očkovať aj testovať, pripomína AP.



Doteraz absolvovalo očkovanie proti covidu najmenej 63 percent newyorských školských zamestnancov. Táto štatistika však nezahŕňa tých, ktorí vakcínu dostali mimo mesta.



Vyučovanie sa pre všetkých približne milión študentov newyorských verejných škôl začína 13. septembra. Bezprostredne nebolo jasné, ako na nové nariadenia zareagujú odbory zastupujúce školských pracovníkov. Mesto s nimi podľa vlastných slov o tejto záležitosti komunikuje.



New York začal minulý týždeň ako vôbec prvé mesto v USA od svojich obyvateľov vyžadovať potvrdenie o očkovaní pri vstupe do interiérov reštaurácií, telocviční a mnohých iných verejných priestorov. Odvtedy podobné opatrenia zaviedlo niekoľko ďalších miest v krajine. Štát New York už minulý týždeň oznámil, že zamestnanci nemocníc a opatrovateľských domovov sa budú musieť zaočkovať proti covidu, pripomína AP.