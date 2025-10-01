< sekcia Zahraničie
Mesto Ostrava hľadá autora ideového návrhu unikátnej stavby
Mesto Ostrava hľadá autora ideového návrhu unikátnej stavby Svet dopravy.
Autor OTS
Ostrava 1. októbra (OTS) - Mesto Ostrava chce postaviť unikátnu stavbu Svet dopravy, jedinečnú v Českej republike. Po nevyhnutných prípravách mesto vyhlásilo ideovú súťaž, aby našlo najvhodnejší návrh priestoru s rozlohou viac než 40 000 m². Výsledkom by malo byť atraktívne multifunkčné miesto, ktoré neponúkne len statické exponáty, ale doplní priestor modernými technológiami a vtiahne tak návštevníka do sveta dopravy. Náklady na stavbu sú stanovené vo výške jednej miliardy českých korún. Termín realizácie je v ideálnom prípade plánovaný na rok 2030.
„Privítame návrhy kreatívcov a dizajnérov, ktorí dokážu navrhnúť atraktívnu formu prezentácie s využitím cenných historických exponátov, doplnených o kreatívne a multimediálne prvky. Projekt predpokladá aj čiastočné využitie pamiatkovo chránenej výpravnej budovy stanice Ostrava-Vítkovice. Návštevníci by mali byť vtiahnutí do príbehu Sveta dopravy, stať sa jeho neoddeliteľnou súčasťou, nie iba pasívnymi divákmi. Hodnotiť sa bude originalita, inovatívnosť, kreativita návrhu a zároveň jeho realizovateľnosť v daných podmienkach, ako aj dlhodobá udržateľnosť a funkčnosť. Víťazný návrh sa následne stane základom pre ďalšiu výnimočnú stavbu v meste, ktorá by mala prilákať do Ostravy obyvateľov Českej republiky aj zahraničných turistov,“ konštatuje Jan Dohnal, primátor mesta Ostrava.
Ostrava hľadá nosnú myšlienku, príbeh, ktorý zmysluplne prepojí v priestore nové aj pôvodné budovy, obsiahne aj vonkajšie expozície a poskytne stále i dočasné tematické výstavy, aby ponúkal neustále nové a nové zážitky. Lehota na podanie súťažného návrhu v 1. fáze súťaže je stanovená na 10. 12. 2025 do 10.00 hod. Všetky informácie k ideovej súťaži nájdu záujemcovia v zverejnenom odkaze Tender areny: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/799210. Autor víťazného ideového návrhu sa určite nezmazateľne zapíše do histórie tretieho najväčšieho mesta v Českej republike.
