Mesto Pantin zmení v roku 2023 názov, aby posilnilo rovnosť žien

Paríž 4. januára (TASR) - Starosta francúzskeho mesta Pantin oznámil, že názov mesta bude mať po celý rok tvar ženského rodu, aby sa tak viac upriamila pozornosť na problém rovnosti pohlaví. TASR prevzala stredajšiu správu z tlačovej agentúry AFP.



Bertrand Kern, socialistický starosta mesta Pantin pri Paríži to oznámil v novoročnom videoposolstve na Twitteri začiatkom týždňa.



"Pantin sa bude rok volať Pantine," uviedol. Dodal, že "e" pridané k názvu mesta bude zdôrazňovať "rovnosť medzi ženami a mužmi" a zápas o ukončenie "násilia páchaného proti ženám". Vo francúzštine sa podstatné meno ženského rodu často tvorí pridaním koncovky "e".



Starosta dúfa, že to bude "budíček pre uplatňovanie rovnosti medzi ženami a mužmi, ktorá stále nie je dokonalá, hoci v posledných rokoch nastali zlepšenia".



Ženy sú stále "horšie platené než muži" a ich miesto vo verejnom živote "nie je mužmi vždy prijímané dobre", doplnil Kern.



Tento krok však bude prevažne symbolický. Úrad starostu uviedol, že sa nebudú meniť dopravné značky na okraji mesta či oficiálna komunikácia radnice. Aj účet mesta na Twitteri bol v stredu bez zmeny, okrem pozadia s nápisom "Pantine: oddaní rovnosti".



Oznámenie spustilo vlnu posmeškov na sociálnych sieťach, pričom mnohí užívatelia navrhovali často hrubé náhradné ženské názvy pre ďalšie mestá vo Francúzsku. Iní to však privítali ako dobrý mediálny ťah na oživenie diskusie o nerovnosti medzi pohlaviami.



Francúzsko sa umiestnilo celosvetovo na 15. priečke v správe Global Gender Gap Index za rok 2022. Index určený na meranie rodovej rovnosti zverejňuje Svetové ekonomické fórum.



Vlani sa francúzskou premiérku stala 61-ročná Élisabeth Borneová ako len druhá žena v tejto funkcii. Vo francúzskej politike v posledných rokoch pribúdajú prípady obvinení zo sexuálneho obťažovania a napadnutia.



V jednom z najnovších prípadov figuruje mladý líder krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) Adrien Quatennens: v decembri bol odsúdený na štvormesačný podmienečný trest odňatia slobody za facku manželke.



Od roku 2016 boli traja ministri vo vládach prezidenta Emmanuela Macrona obvinení zo znásilnenia, vrátane jedného, ktorého v júli odvolali. Všetci traja obvinenia odmietajú.



Feministický kolektív NousToutes napočítal vlani vo Francúzsku 145 prípadov zabitia žien.