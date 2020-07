Mesto Richmond nariadilo okamžité odstránenie konfederačných sôch

Richmond 2. júla (TASR) - Starosta mesta Richmond v americkom štáte Virgínia v stredu nariadil okamžité odstránenie všetkých sôch znázorňujúcich osobnosti južanskej Konfederácie, ktorá v občianskej vojne v USA bojovala za zachovanie otroctva. Informovala o tom agentúra AP.



Starosta Levar Stoney podľa vlastných slov využil svoje právomoci na "zrýchlenie procesu hojenia" historických rán v bývalom hlavnom meste Konfederovaných štátov amerických. Nariadenie vydal v období protestov proti policajnej brutalite a rasizmu, ktoré sa rozšírili po celých USA.



Starosta vydal nariadenie v deň, keď vstúpil do platnosti nový zákon štátu Virgínia. Ten mestu priznáva kontrolu nad sochami na jeho území.



Šéf richmondského magistrátu sa rozhodol konať ihneď, keďže sa obáva ohrozenia zdravia verejnosti. Protestujúci sa totiž už viackrát pokúsili o zhodenie konfederačných sôch a starosta sa obáva, že by pri tom mohlo prísť k úrazom.



Členovia mestskej rady vyjadrili podporu odstráneniu sôch, no viacerí pripomenuli, že je potrebné zachovať všetky platné zákony.



Okamžite po vydaní nariadenia začali odstraňovať sochu generála Thomasa "Stonewalla" Jacksona, ako aj iné pamätníky na známej ulici Monument Avenue.



Demonštranti v Richmonde ležiacom na východnom pobreží USA už strhli 11. júna sochu jediného prezidenta Konfederovaných štátov amerických Jeffersona Davisa.



K strhávaniu sôch prišlo vo viacerých štátoch v čase masových protestov v USA, ktoré podnietila smrť Afroameričana Georgea Floyda pri tvrdom zásahu belošského policajta koncom mája.