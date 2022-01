V San José schválili návrh vyžadujúci od majiteľov zbraní poistenie

Los Angeles 26. januára (TASR) - Mesto San José v americkom štáte Kalifornia v utorok schválilo návrh nariadenia, ktorý bude od vlastníkov zbraní vyžadovať poistenie na pokrytie prípadných škôd spôsobených ich zbraňou. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



"San José sa dnes stalo prvým mestom v USA, ktoré schválilo nariadenie, na základe ktorého sú vlastníci zbraní povinní uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu," uviedol starosta mesta Sam Liccardo.



Mesto výnosy z poplatkov za toto poistenie použije na podporu iniciatív na zníženie množstva násilia a škôd spôsobených zbraňami. Podpora má zahŕňať aj pomoc obetiam tohto násilia.



Návrh, ktorý vedenie mesta schválilo, musí ešte prejsť 8. februára druhým čítaním, pripomína AFP. Predpis by v takom prípade vstúpil do platnosti v auguste.



Zavedenie poistenia viedlo počas viacerých desaťročí k zníženiu počtu smrteľných obetí pri dopravných nehodách, pripomenul Liccardo a dodal, že ľudia sú viac motivovaní dbať pri vedení motorového vozidla na bezpečnosť či vybaviť svoje autá airbagmi.



Poistenie zodpovednosti za škodu môže podľa starostu vlastníkov zbraní motivovať k preventívnym opatreniam.



Násilie spojené so strelnými zbraňami mestskú pokladnicu San José každoročne stojí takmer 40 miliónov dolárov, uvádza AFP s odvolaním sa na tlačové vyhlásenie mesta. Zahŕňa to náklady na zásahy polície a zdravotníkov, zdravotnú starostlivosť a vyšetrovanie.



Približne 40 percent dospelých obyvateľov USA žije v domácnostiach, ktoré vlastnia zbraň, píše AFP s odvolaním sa na prieskum inštitútu Pew Research Center so sídlom vo Washingtone. Okolo 40.000 ľudí v krajine každoročne zomiera v dôsledku streľby.