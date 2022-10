Mesto Sydney zažilo najvlhkejší rok od roku 1950

Sydney 6. októbra (TASR) - Tento rok bol v najľudnatejšom austrálskom meste Sydney najvlhkejším za posledných 70 rokov, pričom do konca roka zostáva ešte približne 86 dní. S odvolaním sa na štátny meteorologický úrad o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP.



Sydney zaznamenalo rekordne najvyšší ročný úhrn zrážok, keď ich tam do štvrtkového rána padlo vyše 27 milimetra.



Predchádzajúci najvlhkejší rok bol v Sydney zaznamenaný v roku 1950, keď napršalo 2194 milimetrov zrážok.



Údaje o ročných zrážkach pochádzajú z meteorologickej stanice v obchodnej štvrti v centre Sydney.



Podľa meteorológov sa výdatnejšie zrážky očakávajú do konca roka. V austrálskom štáte Nový Južný Wales, vrátane známej vinárskej oblasti Hunter Valley a metropolitnej oblasti Sydney, boli vydané viaceré varovania pred povodňami, píše agentúra DPA.



Východné pobrežie Austrálie už tento rok niekoľkokrát zasiahli mimoriadne silné dažde a záplavy. Začiatkom júla zaznamenali niektoré oblasti Sydney povodňovú vodu dosahujúcu výšku niekoľkých metrov.



Okolie Sydney a veľké časti štátov Nový Južný Wales a Queensland postihli silné záplavy aj v marci. V Sydney nepretržite pršalo viac ako dva týždne. Meteorológovia vtedy hovorili o najvlhkejšom začiatku roka od začiatku robenia meteorologických záznamov v roku 1858.