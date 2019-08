Mesto Waremme poskytlo utečencom z Afriky útočisko na štadióne

Migranti povedali, že ich cieľom je dostať sa do Británie.

Brusel 5. augusta (TASR) - Okolo 40 migrantov, väčšinou z krajín východnej Afriky, našli útočisko na futbalovom štadióne v belgickom mestečku Waremme. Uviedol to v nedeľu web belgickej televíznej stanice RTBF.



Migranti, hlavne z Eritrey a Etiópie, sa dočasne ubytovali na zastrešených tribúnach štadióna so súhlasom obecného úradu. Miestni občania a občianske organizácie im pomáhajú pri riešení rôznych každodenných potrieb. Štadión však musia opustiť počas futbalových zápasov.



"Každú noc majú prístup do priestorov štadióna, aby si mohli oddýchnuť, umyť sa, dobiť si svoje mobily, niečo si navariť," povedala pre RTBF Sabine, jedna z dobrovoľníčok.



Podľa nej si migranti varia väčšinou z potravín, ktoré dostanú do daru. Asi 15-tisícové mesto im vyšlo v ústrety aj poskytnutím priestorov na pranie bielizne a existuje aj možnosť stráviť víkend s belgickou rodinou.



Migranti pre RTBF povedali, že ich cieľom je dostať sa do Británie. Do Belgicka a do Waremme sa dostali cez Líbyu a Taliansko.



Spravodajca TASR Jaromír Novak