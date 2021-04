Mestské úrady v Berlíne sprísnili obmedzenia kontaktov medzi ľuďmi

Berlín 1. apríla (TASR) - Mestské úrady v Berlíne vo štvrtok sprísnili obmedzenia kontaktov medzi ľuďmi, pretože nemecké hlavné mesto zažíva tretiu vlnu pandémie koronavírusu.



Podľa nových pravidiel platných od piatka 2. apríla budú môcť byť ľudia vonku od 21.00 h do 05.00 h iba osamote alebo vo dvojici, uviedli predstavitelia pre tlačovú agentúru DPA.



Súčasné pravidlá pre kontakty počas dňa však zostávajú v platnosti, pričom zhromaždenia vonku a doma sú obmedzené na maximálne päť ľudí z dvoch domácností. Deti nie sú do obmedzení zahrnuté.



Predpisy pre súkromné stretnutia vo vnútorných priestoroch budú tiež sprísnené od budúceho utorka 6. apríla, keď budú môcť byť spolu iba členovia jednej domácnosti plus jedna ďalšia osoba. Od 21.00 h do 05.00 h nebudú povolené žiadne návštevy.