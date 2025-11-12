< sekcia Zahraničie
Mestské zastupiteľstvo v Záhrebe zakázalo ustašovské symboly
Rokovanie zastupiteľstva sprevádzala ostrá diskusia.
Autor TASR
Záhreb 12. novembra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo Záhrebu v utorok prijalo 24 hlasmi proti 18 rozhodnutie o opatreniach na organizovanie verejných podujatí. Podľa neho už v priestoroch vo vlastníctve mesta nebudú povolené koncerty a iné podujatia, na ktorých sa používajú ustašovské symboly. TASR o tom informuje podľa agentúry Hina.
Rokovanie zastupiteľstva sprevádzala ostrá diskusia. Podpredseda mestského zastupiteľstva Mislav Herman z opozičnej Chorvátskej demokratickej únie (HDZ) vyhlásil, že mestské úrady by nemali rozhodovať o tom, čo sa môže alebo nesmie spievať.
„Čo bude ďalej? Začnete zakazovať filmy, výstavy alebo operu Nikola Ľubić Zrinski, ak bude vlajka s bielym prvým poľom? Zákaz koncertu Marka Perkovića Thompsona bude vnímaný ako posolstvo pohŕdania chorvátskymi vojnovými veteránmi,“ varoval Herman.
Prvé biele pole je odkaz na "šachovnicu" v rámci chorvátskeho znaku počas fašistického ustašovského režimu. Súčasné demokratické Chorvátsko používa prvé pole červenej farby.
Spevák Thompson zase začína svoju najznámejšiu pieseň Bojna Čavoglave zvolaním „Za dom, spremni!“ (Za vlasť, pripravení), čo bol ustašovský pozdrav. Vzťahuje sa na ňu ústavná sloboda umeleckej tvorby, ktorá, ak nevyvoláva nenávistné alebo trestné konanie, nie je automaticky trestne stíhaná. Niektoré krajiny (napr. Švajčiarsko, Nemecko) však Thompsonovi zakázali vystupovať pre obavy z propagácie extrémizmu.
V júli na jeho koncert na dostihovej dráhe v Záhrebe prišlo viac ako pol milióna návštevníkov. Hipodrom Zagreb je mestský podnik.
Skupina liberálov v zastupiteľstve navrhla pozmeňujúci návrh o zákaze komunistických symbolov, ale väčšina zastupiteľstva to zamietla.
Rokovanie zastupiteľstva sprevádzala ostrá diskusia. Podpredseda mestského zastupiteľstva Mislav Herman z opozičnej Chorvátskej demokratickej únie (HDZ) vyhlásil, že mestské úrady by nemali rozhodovať o tom, čo sa môže alebo nesmie spievať.
„Čo bude ďalej? Začnete zakazovať filmy, výstavy alebo operu Nikola Ľubić Zrinski, ak bude vlajka s bielym prvým poľom? Zákaz koncertu Marka Perkovića Thompsona bude vnímaný ako posolstvo pohŕdania chorvátskymi vojnovými veteránmi,“ varoval Herman.
Prvé biele pole je odkaz na "šachovnicu" v rámci chorvátskeho znaku počas fašistického ustašovského režimu. Súčasné demokratické Chorvátsko používa prvé pole červenej farby.
Spevák Thompson zase začína svoju najznámejšiu pieseň Bojna Čavoglave zvolaním „Za dom, spremni!“ (Za vlasť, pripravení), čo bol ustašovský pozdrav. Vzťahuje sa na ňu ústavná sloboda umeleckej tvorby, ktorá, ak nevyvoláva nenávistné alebo trestné konanie, nie je automaticky trestne stíhaná. Niektoré krajiny (napr. Švajčiarsko, Nemecko) však Thompsonovi zakázali vystupovať pre obavy z propagácie extrémizmu.
V júli na jeho koncert na dostihovej dráhe v Záhrebe prišlo viac ako pol milióna návštevníkov. Hipodrom Zagreb je mestský podnik.
Skupina liberálov v zastupiteľstve navrhla pozmeňujúci návrh o zákaze komunistických symbolov, ale väčšina zastupiteľstva to zamietla.