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Mestskí poslanci odmietli návrh na odvolanie starostu Belehradu
Opozičné strany žiadali starostovu rezignáciu, ten ju však odmietol.
Autor TASR
Belehrad 23. novembra (TASR) - Zastupiteľstvo srbského hlavného mesta Belehrad v pondelok odmietlo návrh na odvolanie starostu Aleksandara Šapiča. Návrh podalo opozičné hnutie Pohni sa-Zmeň (Kreni-Promeni), ktoré Šapiča obvinilo z fyzického útoku na jeho poslankyňu Tatjanu Mičičovú. Starosta tieto obvinenia odmieta, informovala agentúra Tanjug, píše TASR.
K incidentu došlo koncom septembra na predmestí Belehradu. Mičičová pri ňom utrpela zlomeniny nosa a časti hornej čeľuste, ako aj poranenia krku a pravej ruky, uviedla prokuratúra, pričom zranenia vyhodnotila ako ťažkú ujmu na zdraví. Minulý piatok bol Šapič obžalovaný z ublíženia na zdraví. Prokuratúra preňho žiada trojročný trest odňatia slobody.
Starosta po incidente vypovedal na polícii. Poprel, že by Mičičovú napadol a priznal len slovnú hádku a potýčku s jej manželom. Prokuratúra pred podaním obžaloby vypočula svedkov, preskúmala kamerové záznamy a zabezpečila zdravotnú dokumentáciu aj znalecký posudok.
Opozičné strany žiadali starostovu rezignáciu, ten ju však odmietol.
Šapič je popredným predstaviteľom pravicovej nacionalistickej Srbskej pokrokovej strany (SNS), ktorá v októbrových parlamentných voľbách po 14 rokoch prišla o väčšinu v celoštátnom parlamente. Napriek tomu si zachovala kontrolu nad Belehradom.
Tanjug spresnil, že návrh na Šapičovo odvolanie v mestskom zastupiteľstve podpísalo 41 opozičných poslancov. V tajnom hlasovaní ho v pondelok podporilo 34 z 35 hlasujúcich, jeden bol proti. Na zasadnutí sa zúčastnilo 98 zo 110 členov zastupiteľstva. Na odvolanie bolo potrebné získať väčšinu hlasov všetkých poslancov.
K incidentu došlo koncom septembra na predmestí Belehradu. Mičičová pri ňom utrpela zlomeniny nosa a časti hornej čeľuste, ako aj poranenia krku a pravej ruky, uviedla prokuratúra, pričom zranenia vyhodnotila ako ťažkú ujmu na zdraví. Minulý piatok bol Šapič obžalovaný z ublíženia na zdraví. Prokuratúra preňho žiada trojročný trest odňatia slobody.
Starosta po incidente vypovedal na polícii. Poprel, že by Mičičovú napadol a priznal len slovnú hádku a potýčku s jej manželom. Prokuratúra pred podaním obžaloby vypočula svedkov, preskúmala kamerové záznamy a zabezpečila zdravotnú dokumentáciu aj znalecký posudok.
Opozičné strany žiadali starostovu rezignáciu, ten ju však odmietol.
Šapič je popredným predstaviteľom pravicovej nacionalistickej Srbskej pokrokovej strany (SNS), ktorá v októbrových parlamentných voľbách po 14 rokoch prišla o väčšinu v celoštátnom parlamente. Napriek tomu si zachovala kontrolu nad Belehradom.
Tanjug spresnil, že návrh na Šapičovo odvolanie v mestskom zastupiteľstve podpísalo 41 opozičných poslancov. V tajnom hlasovaní ho v pondelok podporilo 34 z 35 hlasujúcich, jeden bol proti. Na zasadnutí sa zúčastnilo 98 zo 110 členov zastupiteľstva. Na odvolanie bolo potrebné získať väčšinu hlasov všetkých poslancov.