Met Opera po 18 mesiacoch otvorila sezónu dielom Afroameričana

New York 28. septembra (TASR) - Metropolitná opera v New Yorku sa v pondelok prvýkrát po 18-mesačnej prestávke otvorila pre publikum. Predstavením, ktorým sa začala nová sezóna, bola opera zložená hudobníkom tmavej pleti, trubkárom Terenceom Blanchardom. Ide o prvé dielo autora tmavej pleti uvedené na tejto prestížnej scéne, pripomenula agentúra AFP,



Za 138 rokov existencie a napriek významným afroamerickým skladateľom - ako napr. William Grant Still - táto prestížna inštitúcia - na rozdiel od iných scén v USA - nikdy neuviedla žiadnu z ich opier.



Od pondelka sa však v Met hrá opera Fire shut up in my bones, ktorá je kombináciou súčasnej vážnej hudby s jazzovými a bluesovými akcentmi. Jej autor, Terence Blanchard, uznávaný trubkár, je známy tým, že skomponoval i soundtracky k mnohým filmom Spika Leeho.



Autorkou libreta je americká filmová režisérka Kasi Lemmonsová. Príbeh je založený na spomienkach na Charlesa Blowa, publicistu denníka The New York Times, na obdobie, keď ako Afroameričan na juhu USA zažíval prechod od detstva k plnoletosti, pričom zápasil s rasizmom i traumou zo sexuálneho obťažovania spáchaného bratrancom a vyrovnával sa i so svojím nahromadeným vnútorným hnevom.



Dielo uvedené v Lincolnovom centre sa v priamom prenose premietalo aj na obrovskej obrazovke vo vonkajšom amfiteátri v parku Marcusa Garveyho v Harleme, kam bol voľný vstup.



Než barytonista Will Liverman zaspieval prvé tóny opery, orchester pod vedením Yannicka Nézeta-Séguina odohral americkú hymnu a stojaci dav tlieskal, napísala AFP.



Metropolitná opera oznámila už koncom roku 2019, že do svojho programu zaraďuje operu Terencea Blancharda, ktorá sa vtedy už hrala v Saint-Louis. "Met" však neuviedla, aké miesto bude toto dielo v jej repertoári mať.



O rok a pol neskôr a po afére spojenom s násilnom smrťou Afroameričana Georgea Floyda je opera Fire shut up in my bones v programe Metropolitnej opery hneď v prvý večer jej znovuotvorenia, poznamenala AFP.



"Je to pokrok, ktorý presahuje moju osobu," uviedol o uvedení svojho diela 59-ročný Blanchard, ktorý získal šesť cien Grammy a bol nominovaný i na prestížnu cenu Oscar. Vysvetlil, že uvedenie jeho opery "hovorí viac o tom, čo sa deje u nás; čo sa deje vo svete umenia i v našej krajine".



Počas pandémie vedenie Metropolitnej opery, ktorá je s viac ako 3000 zamestnancami najväčším zamestnávateľom v sektore divadelných predstavení, viedlo s personálom aj náročné rokovania o znižovaní miezd.



Obe strany napokon dospeli k dohode až koncom augusta: ustanovuje sa ňou zníženie platov pre hudobníkov, pričom vedenie "Met" sa zaviazalo časť z nich vrátiť na pôvodnú výšku, keď príjmy z predaja lístkov dosiahnu 90 percent úrovne spred pandémie.