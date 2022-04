Meta dostala v Rusku pokutu za neodstránenie príspevkov o LGBT+

Moskva 26. apríla (TASR) - Súd v Moskve v utorok uznal spoločnosť Meta za vinnú zo spáchania administratívneho deliktu, ktorého sa dopustila, keď odmietla odstrániť príspevky propagujúce komunitu LGBT+ a reposty ľudskoprávneho projektu OVD-Info. Za to jej bola vyrubená pokuta vo výške štyri milióny rubľov (50.000 eur), informovala agentúra AFP odvolávajúca sa na ruský Interfax.



Meta a ďalšie technologické spoločnosti sú v Rusku často trestané pokutami za to, že odmietajú plniť nariadenia tamojších úradov a odstraňovať údajne nežiaduce príspevky.



Tento tlak sa zvýšil po invázii ruských jednotiek na Ukrajinu, keď bol v Rusku zablokovaný napríklad aj prístup na Facebook, Instagram i Twitter.



Útoky voči komunite LGBT+ sú v Rusku pomerne časté – aj pre názory konzervatívnych politických a náboženských kruhov.



V roku 2013 bol v Rusku prijatý kontroverzný zákon o zákaze propagácie homosexuality medzi maloletými —— ktorý sa využíva aj na to, aby úrady mohli zakázať pochody na podporu tejto komunity —— či o zákaze vyvesovania dúhových vlajok, ktoré sú symbolom hnutia za práva ľudí LGBT+.



Agentúra AFP pripomína, že ruská ústava od roku 2020 špecifikuje, že manželstvo je zväzkom muža a ženy, čo v podstate manželstvá homosexuálov zakazuje.