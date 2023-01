Meta po dvoch rokoch obnoví Trumpove účty na Facebooku a Instagrame

San Francisco 26. januára (TASR) - Americká spoločnosť Meta oznámila, že čoskoro obnoví osobné účty exprezidenta USA Donalda Trumpa na svojich sociálnych sieťach Facebook a Instagram. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúr AFP a AP.



Trumpovi účty oboch platformách pozastavili pred vyše dvoma rokmi, deň po útoku jeho stúpencov na sídlo amerického Kongresu zo 6. januára 2021.



"V priebehu nasledujúcich týždňov obnovíme účty pána Trumpa na Facebooku a Instagrame," vyhlásil v stredu prezident Meta Platforms pre globálne záležitosti Nick Clegg.



Obnovenie účtov však bude spojené s novými bezpečnostnými mechanizmami, ktoré by mali zaistiť, že bývalý šéf Bieleho domu nebude opätovne porušovať platné pravidlá.



"V prípade, že pán Trump opäť zverejní obsah porušujúcu pravidlá, bude tento obsah odstránený a jeho účty budú pozastavené na jeden mesiac až dva roky, v závislosti od závažnosti priestupku," upresnil Clegg.



Aktivisti monitorujúci nenávistné prejavy na internete označili rozhodnutie Meta Plaforms za katastrofu. Obnovením Trumpových účtov Meta podľa nich vysiela signál, že je možné porušovať pravidlá bez trvalých následkov.



Donald Trump na stredajšie oznámenie Mety reagoval vyhlásením, v ktorom ostro odsúdil skutočnosť, že ho pred vyše dvoma rokmi "vykázali" z Facebooku aj Instagramu. Podľa neho by sa už takáto "nespravodlivosť" nemala nikdy opakovať.



"FACEBOOK - ktorého hodnota klesla o miliardy dolárov odvtedy, čo odstránil zo svojich platforiem mňa, vášho obľúbeného prezidenta - práve oznámil, že obnovuje môj účet. Takáto vec (zrušenie účtov) by sa už nikdy viac nemala stať úradujúcemu prezidentovi ani nikomu inému...," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.



Túto novú platformu si Trump založil v októbri 2021 po tom, ako boli jeho účty odstránené z Facebooku, Instagramu, Twitteri a ďalších sociálnych sietí. Vlani v novembri Trumpovi obnovili účet na Twitteri po tom, ako túto firmu spoločnosť kúpil miliardár Elon Musk.



Bezprostredne nebolo jasné, či, respektíve kedy začne Trump opäť používať účty na Facebooku a Instagrame. Na Twitteri od obnovenia účtu zatiaľ žiadne príspevky nezverejnil.