Menlo Park 11. augusta (TASR) - Prototyp nového chatbota spoločnosti Meta s názvom BlenderBot3 uviedol, že zakladateľ spoločnosti Facebook Mark Zuckerberg zneužíva užívateľov, aby na nich zarobil. Podľa vyhlásenia Mety však ide len o prototyp, ktorý môže odpovedať aj drzo či urážlivo. TASR správu prevzala od britskej stanice BBC.



Spoločnosť Meta tvrdí, že tento konverzačný robot dokáže s pomocou umelej inteligencie "diskutovať na takmer akúkoľvek tému". Na otázku BBC, čo si BlenderBot3 myslí o zakladateľovi a výkonnom riaditeľovi Mety Zuckerbergovi, chatbot odpovedal, že "naša krajina je rozdelená a on (jej jednote) vôbec nepomáha". Chatbot ďalej uviedol, že Zuckerbergova firma "zneužíva ľudí, aby na nich zarobila, a jemu je to jedno".



Ďalší novinár z denníka The Wall Street Journal sa chatbota spýtal na amerického exprezidenta Donalda Trumpa, na čo robot odpovedal, že "Trump bol a vždy bude prezidentom Spojených štátov".



"Každý, kto BlenderBot3 využíva, si musí uvedomiť, že bol vytvorený na výskumné a zábavné účely, čiže môže hovoriť aj nepravdivé či urážlivé veci," uviedla v súvislosti s incidentom spoločnosť Meta.



Meta predstavila chatbota BlenderBot3 verejnosti minulý týždeň. Program zbiera dáta z veľkého množstva verejne dostupných jazykových zdrojov a podľa BBC je možné, že algoritmus odpovede o Zuckerbergovi prebral z názorov ľudí, ktorých príspevky analyzoval.



Spoločnosť Marka Zuckerberga, pod ktorú patrí aj Facebook, Instagram a WhatsApp, sa už pred časom ocitla pod paľbou kritiky za to, že nepodniká dostatočné kroky proti šíreniu dezinformácií na svojich platformách.