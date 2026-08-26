Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. august 2026Meniny má Samuel
< sekcia Zahraničie

Meta sa dohodla na mimosúdnom urovnaní ohľadom návykovosti u detí

.
Na archívnej snímke logá spoločností Instragram, Facebook, WhatsApp a Meta. Foto: TASR/DPA

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 26. augusta (TASR) - Americký technologický gigant Meta sa dohodol na zaplatení maximálne 16,68 miliardy dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporu s 29 americkými štátmi týkajúceho sa návykovosti platforiem Facebook a Instagram u detí, zavádzania spotrebiteľov o ich bezpečnosti a nesprávneho zhromažďovania osobných údajov detí. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry Reuters.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

Schválili reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov

M. Martonová odstúpila z Dozornej rady Energetika Slovensko

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

PREDSTAVUJEME Šport Tu a Teraz: M. Duchovič: Nejde mi iba o kliky