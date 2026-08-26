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Meta sa dohodla na mimosúdnom urovnaní ohľadom návykovosti u detí
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
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Washington 26. augusta (TASR) - Americký technologický gigant Meta sa dohodol na zaplatení maximálne 16,68 miliardy dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporu s 29 americkými štátmi týkajúceho sa návykovosti platforiem Facebook a Instagram u detí, zavádzania spotrebiteľov o ich bezpečnosti a nesprávneho zhromažďovania osobných údajov detí. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry Reuters.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.