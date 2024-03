Meta ukončí spoluprácu s médiami v Austrálii

Canberra 1. marca (TASR) - Americká Spoločnosť Meta nepredĺži svoje zmluvy s poprednými poskytovateľmi spravodajstva v Austrálii a prestane im tak platiť za zverejňovanie ich obsahu na Facebooku alebo v Googli. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry DPA odvolávajúcej sa na austrálske médiá.



Začiatkom roka 2021 sa Meta dohodla na platbách so spoločnosťami ako ABC, News Corp či Nine Entertainment. Stalo sa tak niekoľko týždňov po schválení príslušného mediálneho zákona, podľa ktorého musia veľké technologické platformy, pôsobiace v Austrálii, platiť tamojším poskytovateľom spravodajstva za ich obsah sprístupnený alebo prelinkovaný na ich platformách.



Austrálska vláda chcela týmto spôsobom zabezpečiť, aby sa príjmy z reklamy rozdeľovali spravodlivejšie. Meta už vtedy tento zákon kritizovala. Podľa dohôd so zainteresovanými médiami im mala Meta podľa austrálskej vlády zaplatiť okolo 200 miliónov austrálskych dolárov.



Platnosť týchto zmlúv sa však onedlho skončí a Meta ich nechce predĺžiť. Vo vyhlásení Facebooku sa uvádza, že používatelia na tejto platforme nevyhľadávajú prioritne spravodajstvo a politický obsah a že spoločnosť chce svoje peniaze investovať inam. „Je to súčasť nášho pokračujúceho úsilia lepšie zosúladiť naše investície s našimi produktmi a službami, ktoré si používatelia najviac cenia,“ píše Facebook.



Meta v Austrálii a Spojených štátoch prestane na Facebooku zobrazovať záložku, ktorá zobrazuje správy. Už vlani ju zrušila vo Veľkej Británii, Francúzsku a Nemecku.



Austrálska vláda tento postoj Mety kritizovala. Tvorcovia spravodajského obsahu si zaslúžia spravodlivú kompenzáciu za obsah, ktorý poskytujú, uviedla ministerka pre komunikáciu Michelle Rowlandová, ktorá chce ďalší postup konzultovať s ministerstvom financií a úradom na reguláciu hospodárskej súťaže.