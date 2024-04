Meta začne od mája označovať obsah generovaný umelou inteligenciou

Washington 5. apríla (TASR) - Americká spoločnosť Meta začne od mája označovať zvuky, obrázky a videá generované umelou inteligenciou (AI). Snaží sa takto svojich používateľov i vlády chrániť pred rizikami tzv. deepfakes. Informovala o tom v piatok viceprezidentka spoločnosti Meta Monika Bickertová, ktorá je v materskej spoločnosti platforiem Facebook, Instagram a Threads zodpovedná za zásady týkajúce sa obsahu.



Obrázky a zvuky zmanipulované umelou inteligenciou, ktoré inak neporušujú pravidlá sociálnych sietí, sa už nebudú odstraňovať. Namiesto toho – aby sa zbytočne nenarúšala sloboda prejavu – sa budú označovať a zasadzovať do kontextu.



Ako vo svojej správe priblížila agentúra AFP, tieto zmeny prichádzajú ako reakcia na kritiku zo strany dozornej rady spoločnosti Meta, ktorá nezávisle posudzuje jej rozhodnutia o moderovaní obsahu.



Dozorná rada vo februári požiadala spoločnosť Meta, aby urýchlene prepracovala svoj prístup k zmanipulovaným médiám vzhľadom na obrovský pokrok v AI a jednoduchosť manipulácie s médiami do vysoko presvedčivých deepfakes.



Varovanie rady prišlo v čase obáv z nekontrolovaného zneužívania aplikácií využívajúcich umelú inteligenciu na produkovanie a šírenie dezinformácií, a to najmä v súvislosti s prezidentskými voľbami v Spojených štátoch i dôležitými udalosťami a voľbami v iných krajinách.



Nové štítky "Made with AI" budú identifikovať obsah vytvorený alebo zmenený pomocou AI vrátane videí, zvukov a obrázkov. Výraznejšie označenie sa použije i pre obsah, ktorý predstavuje vysoké riziko zavádzania verejnosti.



Tieto nové techniky označovania súvisia s dohodou, ktorú vo februári uzavreli veľké technologické giganty a aktéri AI s cieľom zasiahnuť proti manipulovanému obsahu, ktorý má oklamať voličov.



Meta, Google a OpenAI sa už dohodli na použití spoločného štandardu identifikátora, ktorý by označoval obrázky generované ich aplikáciami AI.



Meta uviedla, že jeho zavedenie sa uskutoční v dvoch fázach, pričom označovanie obsahu generovaného umelou inteligenciou sa začne v máji 2024 a odstraňovanie zmanipulovaných médií na základe starých pravidiel sa skončí v júli.



Podľa nového štandardu zostane na platforme aj obsah manipulovaný pomocou AI, pokiaľ neporušuje iné štandardy komunity – napríklad tie, ktoré zakazujú nenávistné prejavy alebo ovplyvňovanie volieb.