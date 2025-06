Meta začne v spolupráci s Anduril vyvíjať vojenské vybavenie

San Francisco 31. mája (TASR) - Americký technologický gigant Meta tento týždeň oznámil uzavretie partnerstva so startupom Anduril Industries, ktorý sa venuje vývoju technológií v obrane a vojenstve. Rozšírenú realitu (AR) a umelú inteligenciu (AI) od Mety využijú spoločne s platformou na analýzu dát Lattice od Andurilu pravdepodobne na vývoj špeciálnych okuliarov či prilieb pre vojakov. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry AFP a televízie CBS News.



„Spoločnosť Meta strávila posledné desaťročie vývojom umelej inteligencie a rozšírenej reality, aby umožnila vytváranie počítačovej platformy budúcnosti,“ uviedol vo štvrtok zakladateľ korporácie Meta Mark Zuckerberg. „Sme hrdí na to, že môžeme byť partnerom spoločnosti Anduril a pomáhať prinášať tieto technológie americkým vojakom, ktorí chránia naše záujmy doma i v zahraničí,“ pokračoval.



„Som rád, že budem môcť opäť spolupracovať s Metou,“ vyhlásil podnikateľ a zakladateľ Andurilu Palmer Luckey. Ten v minulosti založil startup Oculus, ktorý Meta (vtedy ešte pod menom Facebook) odkúpila v roku 2014 za viac ako dve miliardy dolárov. Luckey ostal v Oculuse aj po odkúpení Facebookom. Odišiel až v roku 2017 po tom, čo Meta dostala po súdnom spore ohľadom technológie Oculus Rift vysokú pokutu.



Podnikateľa v minulosti kritizovali za údajné napomáhanie skupine online trollov, ktorá počas amerických volieb v roku 2016 propagovala Donalda Trumpa. Množstvo vývojárov zo Silicon Valley odmietlo vytvárať nové softvéry pre Rift práve pre Luckeyho politické názory.



Platforma Lattice je podľa Andurilu systém poháňaný umelou inteligenciou, ktorý prepája údaje z tisícov rôznych zdrojov s cieľom poskytovať v reálnom čase informácie o bojisku pre účinnejšie rozhodovanie. Meta v minulosti nazvala modely umelej inteligencie „nevyhnutnými na to, aby Spojené štáty zvíťazili nad Čínou a zaistili americkú dominanciu v oblasti umelej inteligencie“.