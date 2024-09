Meta zakázala ruským štátnym médiám používanie svojich platforiem

New York 17. septembra (TASR) – Spoločnosť Meta v pondelok oznámila, že zakázala ruským štátnym médiám vrátane televízie RT a mediálnej skupiny Rossija Segodňa prístup na svoje platformy. Odôvodnila to tým, že používali zavádzajúce taktiky, aby na internete vykonávali tajné vplyvové operácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Uplatňovanie zákazu zavedú postupne v najbližších dňoch. Meta vlastní okrem sociálnej siete Facebook aj platformy Instagram, WhatsApp či Threads.



"Po starostlivom zvážení sme rozšírili naše pokračujúce presadzovanie (pravidiel) proti ruským štátnym médiám. Rossija Segodňa, RT a ďalšie súvisiace subjekty majú teraz celosvetovo zakázaný prístup k našim aplikáciám z dôvodu aktivity zahraničného zasahovania," uviedla spoločnosť vo vyhlásení. Ruské veľvyslanectvo zatiaľ na žiadosť Reuters o vyjadrenie nereagovalo.



Zákaz znamená výrazne sprísnenie opatrení proti ruským štátnym médiám zo strany najväčšej spoločnosti sociálnych médií, ktorá roky podnikala obmedzenejšie kroky, ako je blokovanie zadávania reklám a obmedzenie dosahu ich príspevkov.



Spojené štáty tento mesiac vzniesli obvinenia z prania peňazí voči dvom zamestnancom RT, ktorí podľa amerických predstaviteľov pracovali na pláne najať si americkú firmu na výrobu internetového obsahu na ovplyvnenie novembrových volieb v USA.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken minulý piatok povedal, že krajiny by mali k aktivitám ruskej štátnej televízie RT pristupovať rovnako ako k spravodajským operáciám tajných služieb.



RT reagovala na sankcie USA výsmešne a obvinila Washington zo snahy zabrániť jej vo vykonávaní činnosti novinárskej organizácie.