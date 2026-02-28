< sekcia Zahraničie
Metallica potvrdila rezidenčné koncerty v lasvegaskej aréne Sphere
Autor TASR
Los Angeles 28. februára (TASR) - Americká skupina Metallica po mesiacoch špekulácií potvrdila nové pôsobenie v lasvegaskej supermodernej aréne Sphere. Slávna metalová kapela sa tu predstaví v rámci koncertnej rezidencie s názvom Life Burns Faster počas ôsmich vystúpení od 1. októbra do 31. októbra 2026, informuje TASR podľa správy webového magazínu Pitchfork.
Rezidencii bude predchádzať európske turné so zastávkami vo Frankfurte nad Mohanom, Zürichu, Berlíne, Bologni, Budapešti, Dubline, Glasgowe, Cardiffe a Londýne. Tie sa uskutočnia medzi 22. májom a 5. júlom.
„Približne 12 sekúnd po začiatku otváracieho večera (írskej rockovej skupiny) U2 vo Sphere v roku 2023 som si pomyslel, že to musíme taktiež urobiť. Je to úplne neznáme územie,“ uviedol bubeník Metallicy Lars Ulrich. „Táto rezidencia nám dáva ďalšiu šancu prehodnotiť spôsob, akým komunikujeme s fanúšikmi naživo. Sme nesmierne nadšení, že sa o to môžeme o šesť mesiacov podeliť so svetom, a nesmierne nadšení, že môžeme postúpiť na ďalšiu úroveň,“ dodal hudobník dánskeho pôvodu.
Metallica vznikla v roku 1981 v kalifornskom Los Angeles. Dosiaľ vydala 12 pôvodných štúdiových albumov (vrátane jedného v spolupráci s Lou Reedom) a získala deväť cien Grammy. Svoj trashmetalový zvuk posunula v 90. rokoch k širším masám prístupnejšiemu heavy metalu, ale na koncertoch patria k nosným skladbám viaceré zo štýlovo vyhranenému a tvrdšiemu obdobiu. Jej súčasnú zostavu tvoria James Hetfield (62, gitara-spev), Lars Ulrich (62, bicie nástroje), Kirk Hammett (63, gitara) a Robert Trujillo (61, basgitara). Kapela v roku 1993 vystúpila aj na Slovensku.
