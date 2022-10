Meteorologická organizácia upozorňuje na nárast koncentrácie metánu

Ženeva 26. októbra (TASR) - Svetová meteorologická organizácia (WMO) v stredu oznámila, že v roku 2021 zaznamenala najväčší nárast koncentrácie metánu v atmosfére od začiatku meraní pred takmer 40 rokmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



WMO v oficiálnej správe zverejnenej v utorok uvádza, že objem metánu, oxidu uhličitého i oxidu dusného v atmosfére dosiahol vlani rekordnú úroveň. Tieto skleníkové plyny spôsobujú klimatickú zmenu.



Metán v atmosfére zostáva len približne desať rokov, na jej otepľovanie však má oveľa väčší vplyv než oxid uhličitý (CO2), píše AFP. Príčiny jeho nárastu podľa WMO "nie sú jasné", no mohli by byť výsledkom biologických procesov i procesov vyvolaných ľudskou činnosťou.



Generálny tajomník WMO Jukka Petteri Taalas povedal, že tieto údaje "zdôrazňujú ohromnú výzvu a nutnosť" urýchlene podniknúť kroky s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a zabrániť v budúcnosti ďalšiemu nárastu globálnej teploty. Pokračujúci nárast koncentrácií skleníkových plynov, vrátane metánu podľa jeho slov potvrdzuje, že "sa uberáme nesprávnym smerom".



Pozornosť na metán sa nedávno upriamila v súvislosti s únikmi na plynovodoch Nord Stream v Baltskom Mori, odkiaľ údajne uniklo približne 70.000 ton tohto plynu, píše AFP.



Vedci z amerického Národného ústavu pre letectvo a vesmír (NASA) v utorok oznámili, že určili viac než 50 miest na celom svete, odkiaľ do ovzdušia unikajú najväčšie množstvá metánu. Väčšina súvisí s fosílnymi palivami, odpadom alebo poľnohospodárstvom.



Metán v zemskej atmosfére je druhým najväčším prispievateľom ku klimatickej zmene. Taalas však za najväčšieho nepriateľa v boji so skleníkovými plynmi označil oxid uhličitý a zníženie jeho emisií je podľa neho najnaliehavejšia priorita.



V novembri sa v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch uskutoční klimatický summit OSN (COP27), pripomína AFP. WMO má v predvečer summitu zverejniť globálnu správu o stave klímy. Tieto údaje by mali povzbudiť úsilie účastníkov podniknúť ráznejšie kroky na dodržanie cieľa vyplývajúceho z parížskej klimatickej dohody z roku 2015. Tým je udržanie globálneho otepľovanie pod úrovňou 1,5 stupňa Celzia.