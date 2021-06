Meteorologička: Rýchlosť vetra v Česku dosiahla 219 km/h

Praha 25. júna (TASR) - Silné tornádo, ktoré vo štvrtok večer vyčíňalo v obciach v okresoch Hodonín a Břeclav v Juhomoravskom kraji, nieslo so sebou vietor s rýchlosťou až 219 kilometrov za hodinu, preto zmietlo domy, autá či stromy. Pre server Novinky.cz to uviedla v piatok meteorologička Dagmar Honsová s tým, že ďalšie tornádo už Česku v najbližšej dobe nehrozí.



Podľa Honsovej nie je vylúčené, že na niektorých miestach boli nárazy vetra ešte silnejšie. Spôsobené škody totiž zodpovedajú následkom tornáda intenzity F3 na päťstupňovej Fujitovej stupnici klasifikácie tornád. Tento stupeň znamená vážne škody pri rýchlosti vetra medzi 254 až 332 km/h.



Vysvetlila tiež, ako k ničivému meteorologickému úkazu došlo. "Tornádo vzniklo kvôli zrážke teplého a studeného frontu, ktorý sa teraz odsunul na východ mimo naše územie," uviedla meteorologička.



Potvrdila však, že aj keď búrky a silný vietor na českom území zostanú aj v piatok, vznik ďalšieho podobného tornáda už vraj Česku nehrozí.



Pripomenula, že tornáda v týchto zemepisných šírkach sa veľmi ťažko predpovedajú. Vyskytujú sa zriedka, pretože sú málokedy splnené podmienky pre ich vznik. "Teda výrazný strih vetra a stret dvoch rozdielnych vzduchových hmôt," uviedla.



"Ich predpoveď by mohla vyznieť ako poplašná správa," upozornila meteorologička.



Naposledy zasiahlo tornádo územie Česka pred troma rokmi, išlo však iba o mierne tornádo, ktoré bolo na Fujitovej stupnici na čísle jeden.



"Tak silné tornádo, ktoré je na Fujitovej stupnici na čísle 3, tu bolo naposledy v roku 2004, v meste Litovel, ale škody zďaleka neboli tak hrozivé ako teraz," dodala meteorologička.