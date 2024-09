Meteorológovia: Afriku postihujú čoraz viac klimatické zmeny

Ženeva 2. septembra (TASR) - Afrika trpí čoraz väčšími dôsledkami klimatických zmien a mnohé africké krajiny musia vynakladať až deväť percent svojho rozpočtu na boj proti klimatickým extrémom. Uvádza to pondelková správa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Afrika síce produkuje oveľa menej emisií skleníkových plynov ako iné kontinenty, ale teploty v nej stúpajú rýchlejšie ako je celosvetový priemer. Krajiny na kontinente pritom v súčasnosti strácajú v priemere dve až päť percent hrubého domáceho produktu (HDP) v dôsledku smrtiacich horúčav, silných dažďov, povodní, cyklónov a dlhotrvajúcich suchých období. Uvádza sa to v správe WMO o stave klímy na tomto kontinente v roku 2023.



Podľa správy bude prispôsobenie sa meniacej klíme v subsaharskej Afrike stáť ročne približne 30 až 50 miliárd dolárov (27 až 45 miliárd eur) v priebehu nasledujúceho desaťročia. WMO zároveň krajiny vyzýva na investovanie do štátnych meteorologických a hydrologických služieb a urýchlenie zavedenia systémov včasného varovania s cieľom zachrániť životy.



Varovanie prichádza v čase, keď africké krajiny zvažujú, ako využiť tohtoročné zasadnutia Konferencie OSN o zmene klímy (COP) na zabezpečenie väčšieho podielu na globálnom financovaní opatrení v oblasti klímy.