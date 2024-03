Meteorológovia: Jav El Nino prinesie od marca nadpriemerné teploty

Ženeva 5. marca (TASR) – Otepľovanie spôsobené klimatickým javom El Niňo, ktoré vyvrcholilo v decembri, bolo jedným z piatich najintenzívnejších zaznamenaných v histórii a od marca do mája prinesie nadpriemerné teploty. V utorok to vyhlásila Svetová meteorologická organizácia (WMO). TASR správu prebrala od agentúry AFP.



WMO pripomenula, že El Niňo teraz postupne slabne. Teplo uväznené v atmosfére skleníkovými plynmi však bude teploty ovzdušia ovplyvňovať aj v nasledujúcich mesiacoch.



El Niňo je klimatický jav prejavujúci sa zvyšovaním teploty povrchu oceánu v rozsiahlych oblastiach centrálnej a východnej časti rovníkového Tichého oceánu. Cyklicky sa objavuje po dvoch až siedmich rokoch a zvyčajne trvá deväť až 12 mesiacov.



Na juhu Južnej Ameriky, juhu USA, v oblasti Afrického rohu a v strednej Ázii zvyčajne spôsobuje výdatné zrážky, kým v Austrálii, Indonézii a niektorých oblastiach južnej Ázie, strednej Ameriky a severu Južnej Ameriky spôsobuje suchá.



Vrchol vplyvu zvyčajne dosahuje rok po svojom vzniku, čo teraz pripadá na rok 2024. Jeho protipólom je klimatický jav La Niňa prinášajúci ochladenie. Medzi oboma javmi sa vyskytujú obdobia neutrálnych podmienok.



Podľa WMO je približne 60-percentná šanca, že El Niňo potrvá od marca do mája a asi 80-percentná šanca, že od apríla do júna budú podmienky neutrálne. Organizácia dodáva, že neskôr počas roka sa môže objaviť aj La Niňa, pravdepodobnosť výskytu javu však organizácia nekonkretizovala.



"Každý mesiac od júna 2023 stanovil nový teplotný rekord a rok 2023 bol jednoznačne najteplejším zaznamenaným rokom. El Niňo k rekordným teplotám dopomohol, hlavnými vinníkmi sú však jednoznačne skleníkové plyny," vyhlásila šéfka WMO Celeste Saulová. WMO preto nalieha na drastické zníženie množstva skleníkových plynov v atmosfére, ktoré by pomohlo v boji proti klimatickej zmene.