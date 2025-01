Meteorológovia opäť varujú pred silným vetrom v Los Angeles

Los Angeles 12. januára (TASR) – Americkí meteorológovia v nedeľu opäť varujú pred silnými poryvmi vetra v meste Los Angeles, ktoré už niekoľko dní sužujú rozsiahle požiare. TASR informuje na základe správ agentúr AP a DPA.



Americká meteorologická služba varovala pred silným vetrom, ktorý má podľa očakávaní do stredy viať rýchlosťou 80 kilometrov, v nárazoch však môže dosahovať rýchlosť až 113 kilometrov za hodinu, píše AP. Najnebezpečnejším dňom bude podľa meteorológov utorok.



Plamene si dosiaľ vyžiadali 16 obetí, ďalších najmenej 16 osôb je nezvestných, uvádza AP.



Úrady sa obávajú ďalšieho možného nárastu počtu obetí. Dôvodom je zdržanie spôsobené plameňmi, ktoré záchranným zložkám znemožňujú bezpečný vstup do oblastí, ktoré môže byť až niekoľko dní, píše DPA.



Plamene poškodili alebo úplne zničili približne 12.300 budov, píše DPA s odvolaním na kalifornský požiarny zbor. Od utorka podľa agentúry zničili takmer 163 kilometrov štvorcových, čo je plocha rozlohou takmer zodpovedajúca americkej metropole Washington D.C.



Guvernér Kalifornie Gavin Newsom požiar označil za potenciálne najhoršiu prírodnú katastrofu v histórii USA,



"Myslím, že ňou bude v zmysle nákladov na jej likvidáciu, napáchaných škôd a rozlohy zničenej plochy," uviedol guvernér.



Predbežný odhad servera AccuWeather uvádzajú hodnotu doteraz napáchaných škôd v rozmedzí od 135 do 150 miliárd dolárov, dodáva AP.