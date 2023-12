Meteorológovia: Rok 2023 bude v Nemecku najteplejší od začiatku meraní

Berlín 27. decembra (TASR) - Rok 2023 bude v Nemecku najteplejším od začiatku meraní v roku 1881. Uviedla to v stredu podľa agentúry DPA Nemecká meteorologická služba (DWD) s tým, že aj keď do konca kalendárneho roka chýbajú štyri dni, na tomto fakte sa nič nezmení, keďže výrazné výkyvy počasia sa neočakávajú.



Priemerná teplota v tomto roku by mala podľa DWD dosiahnuť 10,6 stupňa Celzia, čo je o jednu desatinu stupňa viac ako v doteraz najteplejších rokoch 2018 a 2022.



Nezvyčajne teplé počasie, ktoré bolo v Nemecku počas vianočných sviatkov, však neprinieslo nové rekordy. "Vianoce boli skôr mierne, ale vo väčšine regiónov neboli rekordné," povedal pre DPA prognostik DWD Adrian Leyser.



Rekord bol zaznamenaný v Garmisch-Partenkirchene v bavorských Alpách, kde priemerná denná teplota od 24. do 26. decembra dosiahla 16,1 stupňa Celzia.



"V roku 2013 bolo na úpätí Álp podstatne teplejšie," konštatoval Leyser. Najvyššiu teplotu (19,3 stupňa) počas troch sviatočných dní vtedy namerali v hornobavorskej obci Piding.



DWD koncom novembra uviedol, že najteplejšia od začiatku meraní bola aj meteorologická jeseň, teda mesiace september, október a november, kedy priemerná teplota dosiahla 11,5 stupňa Celzia.