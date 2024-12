Meteorológovia: Rok 2024 bude najteplejším od začiatku meraní

Offenbach 17. decembra (TASR) — Rok 2024 bude v Nemecku najteplejším od začiatku komplexných meraní v roku 1881. Na tejto skutočnosti nič nezmení ani to, že do konca roka zostávajú dva týždne, uviedla v utorok meteorologická služba DWD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Doterajšia priemerná teplota v tomto roku dosiahla 11,24 stupňa Celzia, čo je výrazne viac ako v doterajšom rekordnom roku 2023 s hodnotou 10,68 stupňa. Medzi najteplejšie roky sa radia aj rok 2022 (10,56 stupňa) a rok 2018 (10,45 stupňa).



Podľa meteorológov boli tento rok len tri mesiace s priemernou teplotou, ktorá výrazne neprekročila referenčné obdobie rokov 1991–2020. Ide o január a jún a júl, zvyšné mesiace boli nadpriemerne teplé - najmä február 2024, v ktorom odchýlka od dlhodobého priemeru dosiahla päť stupňov.



Minulý týždeň Služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus (C3S) konštatovala, že očakáva, že globálne otepľovanie tento rok po prvý raz prekročí hranicu 1,5 stupňa stanovenú v Parížskej klimatickej dohode.



DWD zverejní svoju oficiálnu výročnú správu za rok 2024 30. decembra. Zahrnie do nej ďalšie informácie o teplotných rekordoch, ako aj o množstve zrážok a dĺžke slnečného svitu.