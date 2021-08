Meteorológovia v Česku varujú pred búrkami a vzostupom hladín

Praha 1. augusta (TASR) - Meteorológovia v nedeľu upravili a spresnili výstrahu pred búrkami a rizikom vzostupu hladín pre niektoré oblasti Českej republiky. Silné a veľmi silné búrky, ktoré môžu sprevádzať prívalové zrážky, krupobitie a poryvy vetra, budú na východe krajiny hroziť do nedeľného večera, píše spravodajský server Novinky.cz.



Najsilnejšie búrky očakávajú v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravskosliezskom a takisto v častiach Olomouckého kraja do nedeľných 21.00 h. Veľmi silné búrky môžu sprevádzať prívalové zrážky okolo 50 milimetrov, krupobitie a vietor s rýchlosťou okolo 90 kilometrov za hodinu.



V častiach Vysočiny, Pardubického a Olomouckého kraja potom platí varovanie pred silnými búrkami. Naprší približne 30 milimetrov a vietor bude dosahovať rýchlosť až 70 kilometrov za hodinu.



V súvislosti s búrkami a intenzívnymi zrážkami očakávajú meteorológovia tiež vzostupy hladín. Varovanie sa týka Moravskosliezskeho, Zlínskeho, Olomouckého, Juhomoravského kraja a častí Vysočiny, Juhočeského a Pardubického kraja. Platiť bude do pondelkového poludnia.