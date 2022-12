Meteorológovia:Rok 2022 bol v Británii najteplejším od začiatku meraní

Londýn 28. decembra (TASR) — Rok 2022 bol v Británii najteplejším rokom od začiatku meraní. Vyplýva to z predbežných údajov britskej meteorologickej služby Met Office zverejnených v stredu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa Met Office už teraz je jasné, že priemerná teplota v roku 2022 v Británii, ktorá bude zverejnená neskôr, prekonala doterajší rekord z roku 2014, keď dosiahla hodnotu 9,88 stupňa Celzia.



Od začiatku meraní v roku 1884 zaznamenali v Británii rekordnú priemernú teplotu desaťkrát, pričom vo všetkých prípadoch to bolo po roku 2002.



"Rok 2022 bude v Británii najteplejším rokom v dejinách. Mnohí si budú pamätať vlny horúčav v lete, no za zmienku stojí fakt, že teplejšie bolo počas celého roka," uviedol Mark McCarthy z Met Office. Dodal, že tento rok bol každý mesiac okrem decembra teplejší než priemer.



McCarthy uviedol, že rekordné teploty sú dôsledkom klimatickej zmeny spôsobenou ľudskou činnosťou. Neznamená to však, že každý rok budú padať teplotné rekordy, no zvyšujú sa šance na čoraz teplejšie roky v nastávajúcich desaťročiach.