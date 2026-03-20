Piatok 20. marec 2026
Metnar zvolal pre požiar krízový štáb, polícia vyšetruje terorizmus

Na snímke český minister vnútra Lubomír Metnar. Foto: TASR - Dano Veselský

Autor TASR
Praha 20. marca (TASR) - Český minister vnútra Lubomír Metnar zvolal v reakcii na požiar haly v Pardubiciach, ktorá patrí českej zbrojovke LPP Holding, krízový štáb. Polícia zároveň na sociálnej sieti X oznámila, že prípad vyšetruje ako podozrenie zo spáchania teroristického útoku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.


(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
