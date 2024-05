Metodistická cirkev zrušila zákaz vysviacky LGBT+ ľudí za duchovných

Washington 2. mája (TASR) - Zjednotená metodistická cirkev (UMC), ktorá má na celom svete približne desať miliónov členov, v stredu zrušila zákaz vysviacky homosexuálnych duchovných a zákaz sobášov osôb rovnakého pohlavia.



Vedenie cirkvi to schválilo na konferencii v meste Charlotte v štáte Severná Karolína pomerom hlasov 692 k 51, informovala agentúra AFP.



Metodisti tvoria asi 4,5 percenta americkej populácie a Zjednotená metodistická cirkev je treťou najväčšou kresťanskou denomináciou v Spojených štátoch.



Konzervatívnejšie vodcovia tejto cirkvi roky potvrdzovali pravidlá zakazujúce pôsobenie homosexuálnych, bisexuálnych, transsexuálnych, transrodových a queer duchovných. Smerovanie tejto cirkvi sa však zmenilo po odchode časti konzervatívnych členov.



Niektoré zo schválených zmien nadobudnú účinnosť ihneď po skončení konferencie, doplnila agentúra EFE.



Agentúra AP vo svojej správe pripustila, že rozhodnutie delegátov konferencie v Severnej Karolíne by mohlo podnietiť vystúpenie niektorých kongregácií z UMC, a to najmä v Afrike, kde prevláda konzervatívnejší prístup k sexualite a kde sú vzťahy osôb rovnakého pohlavia aj kriminalizované.