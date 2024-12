Metro v Barcelone nabíja elektromobily energiou z brzdenia

Barcelona 21. septembra (TASR) - Barcelona zostavila balík technológií čistej energie, ktoré pomôžu verejnej doprave stať sa ekologickejšou. A zároveň prispejú k boju proti zmene klímy a pri zložitom prechode Európy od využívania spaľovacích k elektrickým vozidlám. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Šestnásť staníc barcelonského metra je súčasťou týchto plánov. Konkrétne ide o projekt MetroCharge, pri ktorom sa energia z bŕzd podzemných vlakov využíva na pohon samotných vlakov aj staníc metra a zvyšok sa posiela cez káble do nabíjacích staníc pre elektromobily.



Rekuperačné brzdy sú vo vlakoch už desaťročia a používajú sa aj v niektorých autách. Pozostávajú z elektrického motora, ktorý zachytáva energiu použitú pri brzdení. Pri konvenčných brzdách by sa stratila vo forme tepla. Táto energia sa môže okamžite použiť na zrýchlenie vozidla alebo v prípade barcelonského metra poslať aj do nabíjacích staníc. Ide o inovatívny systém, pretože umožňuje presmerovať recyklovanú energiu na špecifické miesto, skonštatoval Alvaro Luna, profesor elektrotechniky na Polytechnickej univerzite v Katalánsku.



Jordi Picas, vedúci systémov pre barcelonské metro, odhaduje, že spoločnosť dokáže získať späť 7,3 milióna eur vynaložených na MetroCharge, vrátane financií z Európskej únie (EÚ), už za štyri roky vďaka zníženým nákladom na energie.



Systém zahŕňa aj solárne panely a zabezpečuje všetky energetické potreby 28 zo 163 staníc metra, od svetiel až po výťahy a ventilačné systémy. Ušetrí tak 6 % celkovej energie spotrebovanej metrom, poznamenal Picas. Barcelonským metrom cestuje v pracovný deň v priemerne 2,3 milióna ľudí.



Tento program prichádza v čase, keď sa objavujú pochybnosti o rýchlosti a nákladoch na ekologický prechod EÚ, ktorá sa snaží zostať svetovým lídrom v oblasti noriem na ochranu životného prostredia.



Španielsko, podobne ako iné stredomorské krajiny, pociťuje dôsledky klimatickej zmeny. Výskyt dlhotrvajúcich období sucha a extrémnych poveternostných javov, ako boli nedávne ničivé záplavy vo Valencii, sa pritom v najbližších rokoch zvýši.



V roku 2021 španielska vláda predstavila ambiciózny plán pre elektromobily podporovaný fondmi EÚ. Minulý týždeň oznámili čínsky výrobca batérií CATL a automobilka Stellantis, že postavia továreň na lítiové batérie v španielskej Zaragoze.



Ani Španielsko však nie je imúnne voči problémom v tomto odvetví. Čelí napríklad mimoriadnej výzve v súvislosti s budovaním nabíjacích staníc. Španielsko má 37.000 nabíjacích miest, čo je menej ako cieľových 100.000, ktoré vláda stanovila na rok 2021, podľa ANFAC, španielskeho združenia výrobcov automobilov a nákladných vozidiel.



Takže zatiaľ čo koncept barcelonského metra môže pomôcť určiť smer pre urbanistov, pokiaľ ide o elektromobily, ich infraštruktúru a zelené energie, Španielsku stále zostáva urobiť "ešte veľa práce".