Metropola Washington zruší povinné rúška v interiéroch

Washington 17. novembra (TASR) - Obyvatelia americkej metropoly Washington nebudú musieť od budúceho pondelka nosiť rúška vo vnútorných priestoroch. Oznámila to v utorok tamojšia starostka Muriel Bowserová s tým, že na určitých miestach, akými sú napríklad školy či verejná doprava, povinnosť prekrývania si horných dýchacích ciest zostane v platnosti. Informovala o tom agentúra AFP.



"Od pondelka 22. novembra Washington DC zruší súčasnú povinnosť nosiť rúška v interiéroch," napísala Bowserová na Twitteri. Priblížila, že rúška budú povinné vo vozidlách verejnej dopravy, v knižniciach, opatrovateľských zariadeniach, vo väzniciach a v niektorých mestských úradoch. Dodala, že súkromné firmy si môžu naďalej v tejto veci stanovovať vlastné pravidlá.



Washington zaviedol povinné rúška koncom júla, a to pre očkovaných i nezaočkovaných, v súvislosti s prudkým nárastom počtu infikovaných koronavírusom, ktorý súvisel so šírením nákazlivejšieho variantu delta. V súčasnosti sa však počet nových prípadov nákazy v meste postupne znižuje.



V porovnaní s inými oblasťami USA prijali vo Washingtone relatívne prísne protipandemické opatrenia. AFP upozorňuje, že nové pravidlá sú však zrejme v rozpore s odporúčaniami Centra na kontrolu a prevenciu chorôb (CDCP), ktoré Washington ešte vždy považuje za oblasť so "značným" komunitným šírením covidu a obyvateľom radí, aby rúška nosili "vo verejných vnútorných priestoroch".