Metropolita Onufrij vyzval na veľkonočnú procesiu do Mariupola

Na satelitnej snímke z 20. apríla 2022 oceliarne Azovstaľ s veľkými dierami v streche v ukrajinskom meste Mariupol. Foto: TASR/AP

Kyjev 22. apríla (TASR) - Metropolita kyjevský a celej Ukrajiny Onufrij vyzval v piatok na veľkonočnú procesiu k oceliarňam Azovstaľ v obliehanom prístavnom meste Mariupol, kde sú stovky vojakov a civilistov obkľúčené ruskými jednotkami. Informovala o tom agentúra AFP.uviedol metropolita Onufrij na svojej webovej stránke.Výzvu adresoval po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin vydal rozkaz na úplnú blokádu tohto priemyselného komplexu a vyzval ukrajinských "nacionalistov", ktorí v areáli zostávajú a ešte sa nevzdali, aby tak urobili.dodal Onufrij s tým, že na procesii by sa mohli podieľať rôzni duchovní i veriaci.upozornil.Metropolita zároveň vyzval, na zavedenie prímeria od pravoslávneho Veľkého piatka do pravoslávnej Veľkonočnej nedele, ktoré by sprievodu umožnilo prejsť, píše AFP.Onufrij, ktorý stojí na čele moskovskej vetvy ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, tiež uviedol, že je udalosťami v MariupolePravoslávna cirkev na Ukrajine sa rozdelila v roku 2018, keď sa veľká časť kléru oddelila od moskovskej vetvy a vytvorila vlastnú nezávislú cirkev lojálnu konštantínopolským pravoslávnym autoritám, pripomína AFP.Náboženský rozkol mal za následok masový odchod z moskovskej vetvy cirkvi, prevažne v dôsledku politickej roly Ruska na Ukrajine. Stovky duchovných, ktorí zostali súčasťou cirkvi lojálnej k Moskve, počas uplynulých týždňov podpísali otvorený list vyzývajúci na zriadenie náboženského tribunálu proti ruskému patriarchovi Kirillovi za jeho podporu Kremľa.