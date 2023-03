Ukrajinský metropolita chce priestory v Kyjevsko-pečerskej lavre

Kyjev/Praha 30. marca (TASR) - Metropolita kyjevský Epifanij, prímas autokefálnej pravoslávnej cirkvi Ukrajiny (PCU), žiada ukrajinské úrady, aby na území kláštorného komplexu Kyjevsko-pečerská lavra v Kyjeve poskytli priestory pre mníchov, ktorí odišli od cirkvi spájanej s moskovským patriarchátom (UPC) a pričlenili sa ku kyjevskému pravosláviu.



Ako vo štvrtok informovala rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), za predstaveného lavry bol v stredu Epifanijom dočasne vymenovaný archimandrit Avraamij, ktorý patril k tým mníchom, čo sa rozhodli prejsť od UPC k PCU.



V reakcii na to metropolita UPC Onufrij zakázal Avraamijovi pôsobenie v duchovnej službe, dodala RFE/RL.



UPC považuje PCU za nekánonickú cirkev a obviňuje ju z rozkolu.



Zástancovia PCU zasa obviňujú veriacich i duchovných UPC z väzieb na Moskvu. Poukazujú pritom na to, že hoci UPC po ruskej invázii na Ukrajinu vyhlásila svoju nezávislosť od ruskej pravoslávnej cirkvi, tento krok právne nijako neformalizovala.



Aj ukrajinské vedenie považuje UPC za stále spojenú s moskovským patriarchátom, podotkla stanica RFE/RL.



V stredu sa v Chráme Povýšenia kríža na území Kyjevsko-pečerskej lavry konala posledná bohoslužba UPC, na ktorej sa zúčastnili stovky veriacich.



Ukrajinské úrady predtým vyzvali osadenstvo kláštora UPC, aby do 29. marca uvoľnili budovy v areáli lavry, a to na základe rozhodnutia pamiatkovej zóny Kyjevsko-pečerská lavra, ktorá odstúpila od nájomnej zmluvy s UPC.



Vedenie UPC tvrdí, že voči odstúpeniu od nájomnej zmluvy podalo žalobu a nemieni lavru opustiť až do skončenia súdneho konania.



Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny (SNBO) Olexij Danilov v stredu uviedol, že mnísi UPC nebudú z kláštora vysťahovaní násilím - podľa neho "pokojne" opustia územie komplexu sami.