Metropolu Tigraja Mekele zasiahol letecký útok

Addis Abeba 31. augusta (TASR) - Mekele, ktoré je hlavným mestom severoetiópskeho zväzového štátu Tigraj, zasiahol v noci na stredu letecký útok. Oznámili to tigrajskí povstalci a predstavitelia nemocníc v tomto regióne. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Hovorca Tigrajského ľudového oslobodzovacieho frontu (TPLF) na Twitteri oznámil, že medzi cieľmi tohto útoku bola aj jedna z nemocníc v Mekele a zhodené boli najmenej tri bomby. Predstaviteľ nemocnice uviedol, že zranených privážajú do tohto zdravotníckeho zariadenia.



Predstavitelia etiópskej vlády neboli bezprostredne zastihnuteľní na vyjadrenie, píše AFP.



Boje medzi povstalcami a vládnymi jednotkami v Tigraji prepukli opäť minulý týždeň, po päťmesačnom prímerí. Z obnovenia bojov sa navzájom obviňujú vláda etiópskeho premiéra Abiyho Ahmeda a TPLF.



Pri piatkovom leteckom útoku na Mekele prišli o život najmenej štyri osoby. Tento útok - prvý za obdobie niekoľkých mesiacov - neskôr slovne odsúdili Európska únia i riaditeľka Detského fondu OSN (UNICEF).



Konflikt na severe Etiópie prvýkrát vypukol v novembri 2020, keď etiópsky premiér Ahmed vyslal vojenské jednotky, aby zvrhli regionálnu vládu vedenú povstalcami z TPLF.



Abiy vtedy argumentoval, že ide o reakciu na útoky TPLF na vojenské tábory vládnych síl.



Etiópska vláda vyhlásila vlani v júni jednostranné prímerie, keď sa Tigraja na úkor federálnych ozbrojených síl znova zmocnili vzbúrenci z TPLF. V druhej polovici roka 2021 sa boje zintenzívnili, avšak neskôr nastala patová situácia.



Etiópska vláda v marci vyhlásila "časovo neobmedzené humanitárne prímerie", čím sa po prvý raz od polovice decembra otvorila cesta pre dodávky potravinovej pomoci do Tigraja.