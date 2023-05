Metsolaová vyzvala európsku verejnosť zúčastniť sa na voľbách do EP

Brusel 17. mája (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolaová vyzvala verejnosť EÚ, aby sa zúčastnila na nasledujúcich eurovoľbách. Ich termín bol v stredu vyhláseny na 6.-9. júna 2024. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.uviedla Metsolaová vo videu.Zástupcovia 27 členských štátov EÚ na stretnutí v Bruselitieto termíny, oznámilo švédske predsedníctvo v Rade EÚ.Voľby do EP sa konajú každých päť rokov a uchádzajú sa o ne celoštátne politické strany. Po zvolení sa europoslanci spájajú s nadnárodnými politickými skupinami v EP. Európsky parlament je jediná priamo volená inštitúcia EÚ, volí predsedu Európskej komisie (EK) a schvaľuje jeho kabinet.Súčasná predsedníčka EK Ursula von der Leyenová zatiaľ neoznámila zámer uchádzať sa o druhé funkčné obdobie.Nateraz posledné voľby do EP sa konali v máji 2019. Radikálne pravicové strany si v nich zvýšili počet svojich kresiel, polepšili si aj zelení a liberáli. Tradičné socialistické a kresťanskodemokratické strany naopak dosiahli historické minimum.Na eurovoľbách sa v 27 členských štátoch zúčastní vyše 400 miliónov oprávnených voličov. Rozhodnú o novom zložení EP v ktorom aktuálne zasadá 705 poslancov dohliadajúcich na európsku legislatívu.Budúcoročné voľby do EP budú prvé bez účasti britských politikov. Londýn totiž po referende o vystúpení v roku 2020 Európsku úniu opustil.Európsky parlament má sídla v belgickom Bruseli a vo francúzskom Štrasburgu.