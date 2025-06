Metsolová: Dánsko je pripravené viesť EÚ v neistých časoch

Kodaň 3. júna (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová počas utorkovej návštevy v Kodani vyzdvihla schopnosť Dánska budovať konsenzus a dosahovať výsledky aj v neistých časoch. Vyjadrila sa tak pred nadchádzajúcim predsedníctvom tejto krajiny v Rade Európskej únie, ktoré sa začne 1. júla, informuje TASR podľa tlačového strediska EP.



Spolu s predsedami politických europarlamentných skupín sa Metsolová stretla s predstaviteľmi dánskej vlády aj parlamentu, aby prerokovali priority polročného predsedníctva. Diskusie sa podľa vyhlásenia zamerali najmä na bezpečnosť, konkurencieschopnosť EÚ a pokračujúcu podporu Ukrajiny.



„Musíme prevziať zodpovednosť za našu vlastnú bezpečnosť, a to začína Ukrajinou, pretože bezpečnosť Ukrajiny je bezpečnosťou Európy,“ vyhlásila Metsolová na tlačovej konferencii. Dánska premiérka Mette Frederiksenová jej postoj podporila a doplnila, že Európa musí spoločne hľadať tiež riešenia výziev ako migrácia či vysoké ceny energií.



Šéfka EP následne ocenila aj pragmatický prístup Dánska a skúsenosti Frederiksenovej. „Dánsko sme vždy vnímali ako pragmatického tvorcu konsenzu v miestnosti. Po rokoch spolupráce s Mette Frederiksenovou na mnohých zasadnutiach som si istá, že práve to dostaneme,“ zdôraznila.



Konferencia predsedov, ktorú tvorí šéfka EP a lídri politických frakcií, tradične navštevuje krajinu, ktorá sa pripravuje na prevzatie predsedníctva. Cieľom je zapojiť sa do prípravných diskusií, zabezpečiť spoločné porozumenie nadchádzajúcich priorít a podporiť koordinovaný postup európskych inštitúcií.



Predsedníctvo Rady EÚ rotuje medzi členskými štátmi Únie každých šesť mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady, pričom pomáha zabezpečiť kontinuitu práce EÚ v tejto inštitúcii. Dánsko odovzdá predsedníctvo po decembri 2025 Cypru.