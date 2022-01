Metsolová: Delegácia EP je na Ukrajine ako prejav solidarity

Brusel 31. januára (TASR) - Delegácia Európskeho parlamentu (EP) je na Ukrajine ako prejav solidarity s obyvateľmi tejto krajiny. Oznámila to v pondelok na Twitteri predsedníčka EP Roberta Metsolová.



Ukrajina je podľa jej slov nezávislá krajina a môže slobodne určovať svoju budúcnosť.



"Budeme podporovať silnú odozvu na akékoľvek ohrozenie územnej celistvosti Ukrajiny," napísala. "Nesmieme nikomu povoliť, aby nás rozdelil," dodala.



Osemčlenná pracovná misia europoslancov je na Ukrajine od 30. januára a pôsobiť tam bude do stredy 2. februára.



Misiu vedú nemecký europoslanec a predseda Výboru EP pre zahraničné veci (AFET) David McAllister a francúzska europoslankyňa a šéfka Podvýboru EP pre bezpečnosť a obranu (SEDE) Nathalie Loiseauová. Okrem nich delegáciu doplnili ďalší šiesti zákonodarcovia z AFET a SEDE.



Poslanci majú za cieľ priamo na mieste pozorovať situáciu, ktorá vznikla po masovom prísune ruských vojsk do blízkosti ukrajinských hraníc. Chcú takto prejaviť solidaritu EP s Ukrajincami a vyjadriť nesúhlas s krokmi Ruska, ktoré by viedli k ďalšiemu stupňovaniu krízy.