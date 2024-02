Metsolová: Dohoda lídrov EÚ o pomoci Ukrajine nepoteší Putina

Brusel 1. februára (TASR) - Lídri členských krajín EÚ dosiahli vo štvrtok jednotu a jednomyseľnosť, aj keď nie podľa ideálneho scenára. Uviedla to s odkazom na mimoriadny summit EÚ predsedníčka EP Roberta Metsolová, informuje spravodajca TASR.



Šéfka europarlamentu nepovažuje za ideálne, že k dohode 27 členských krajín bolo potrebné ďalšie presviedčanie Maďarska, ktoré v decembri zablokovalo dohodu o uvoľnení finančnej pomoci pre Ukrajinu. Štvrtkovú dohodu európskych lídrov však privítala a zdôraznila, že je v rozpore s tým, čo by chcel ruský prezident Vladimir Putin.



Ide o zásadný krok pre zaistenie predvídateľnej strednodobej finančnej podpory pre Ukrajinu ako základ pre obnovu krajiny a potrebné reformy pre členstvo v EÚ, dodala.



"V konečnom dôsledku ide aj o našu európsku bezpečnosť. To je dnes v stávke," uviedla. Očakáva tiež, že členské štáty sa dohodnú aj na navýšení rozpočtu pre Európsky mierový nástroj, čo umožní aj nové dodávky zbraní a munície, aby sa Ukrajina mohla brániť voči ruskej agresii.



Metsolová vysvetlila, že je potrebná revízia dlhodobého rozpočtu, lebo pandémia koronavírusu, vojna na Ukrajinu, klimatické zmeny, energetická kríza a kríza životných nákladov mali negatívny dopad na spoločný rozpočet.



"Náš dlhodobý rozpočet je na hranici svojich možností," upozornila. Dodala, že rozpočtové zmeny musia zaistiť dostatočnú flexibilitu, ktorá EÚ pomôže reagovať na súčasné a budúce krízy a plniť jej politické priority.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)