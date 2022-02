Metsolová: EP nemôže vyjednávať o podmienenosti čerpania eurofondov

Na archívnej snímke europoslanec Robert Hajšel. Foto: teraz.sk

Brusel/Štrasburg 16. februára (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu ocenil rozsudok Súdneho dvora EÚ, ktorý potvrdil zákonnosť mechanizmu podmienenosti, čiže čerpania zdrojov z eurorozpočtu pod podmienkou dodržiavania zásad právneho štátu.Predsedníčka EP Roberta Metsolová pri tejto príležitosti povedala, že europarlament, ktorý uvedené nariadenie prijal v decembri 2020, teraz očakáva, že Európska komisia mechanizmus podmienenosti rýchlo uplatní. "" odkázala. A upozornila, že všetky členské štáty EÚ musia dodržiavať zmluvy, ktoré podpísali pri vstupe do Únie.K verdiktu Súdneho dvora EÚ sa pre TASR vyjadrili aj ďalší slovenskí europoslanci.Martin Hojsík (PS) uviedol, že nemožno donekonečna tolerovať nedemokratické správanie niektorých štátov a ich predstaviteľov. "" povedal a dodal, že politici, ktorí sa rozhodnú nerešpektovať zásady právneho štátu, musia chápať, že ich konanie bude mať následky. Nemôžu na jednej strane demontovať právny štát, demokraciu, systém ľudských práv a slobôd a útočiť na Európsku úniu a na strane druhej očakávať, že im EÚ a ostatné členské krajiny budú posielať odmenu vo forme finančnej pomoci.Robert Hajšel (Smer-SD) uviedol, že zamietnutie žalôb zo strany Maďarska a Poľska proti platnosti mechanizmu právneho štátu sa dalo očakávať. Eurokomisia teraz môže začať konať, ale konečné rozhodnutie bude na členských štátoch EÚ. "" vysvetlil. Zdôraznil, že podľa rozsudku Súdneho dvora EÚ musí pre zastavenie vyplácania európskych peňazí existovať priama súvislosť medzi porušením zásad právneho štátu a plnením rozpočtu a môže sa uplatňovať iba na tie oblasti, ktoré priamo súvisia s riadením rozpočtu Únie. "" odkázal.Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) považuje za poľutovaniahodné, že predstavitelia niektorých členských štátov rýchlo zabudli, k čomu sa ich krajina pri vstupe do EÚ zaviazala. "" skonštatovala. Rozsudok Súdneho dvora EÚ podľa nej dáva možnosť eurokomisii tento" konečne stopnúť. Vyjadrila nádej, že po splnení podmienky, ktorou bolo súdne potvrdenie legálnosti mechanizmu, už eurokomisia po viac ako roku od vstupu tohto mechanizmu do platnosti nebude váhať s jeho aktiváciou a zasiahne proti zneužívaniu rozpočtu Únie." zhodnotila situáciu poslankyňa.