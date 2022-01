Metsolová: EÚ musí bojovať proti lacným riešeniam nacionalizmu

David Sassoli, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 18. januára (TASR) - Ľudia by mali znovu získať entuziazmus pre európsky projekt. EÚ musí bojovať proti lacným riešeniam, ktoré prináša nacionalizmus alebo autoritárske režimy. Vo svojom prvom prejave po zvolení za predsedníčku EP to uviedla v utorok Roberta Metsolová. Zároveň zdôraznila ochranu slobody médií, pričom nezabudla spomenúť ani zavraždených novinárov Daphne Caruanovú Galiziovú a Jána Kuciaka. EÚ podľa nej nesmie podľahnúť tlaku dezinformácií.Vyslovila sa za pokračovanie rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu a ukončenie procesu, ktorý by mal viesť k zjednoteniu cyperského ostrova. V prejave pred europoslancami vyjadrila taktiež nádej, že snáď nebude potrebný ďalší 20-ročný rozostup, kým sa na čelo tejto inštitúcie opäť postaví žena.uviedla Metsolová v prvom prejave z pozície šéfky tejto inštitúcie. Dodala, že bude intenzívne pracovať na budovaní mostov v europarlamente, ktorého členovia spoločne pracujú na presadzovaní dôležitých legislatívnych opatrení a pokúsi sa priblížiť proces rozhodovania ľuďom v každom členskom štáte EÚ.Metsolová sa vyslovila za pokračovanie politického dedičstva zosnulého predsedu EP Davida Sassoliho, ktorý podľa jej slov vždy bojoval za Európu, záujmy Európanov a základné hodnoty EÚ.Ešte pred hlasovaním uviedla, že si želá, aby ľudia verili v Európu a aby znovuv európskom integračnom projekte. To zopakovala aj vo svojom prejave po zvolení.Presvedčivé víťazstvo Metsolovej bolo možné aj vďaka politickej dohode medzi troma najväčšími frakciami - ľudovcami, socialistami a liberálmi. Týždenník Politico upozornil, že socialisti, ktorí nepostavili vlastného kandidáta, si za podporu pre Metsolovú "vydupali" päť zo 14 podpredsedníckych postov, o jeden viac ako doteraz, k tomu predsedníctvo Konferencie predsedov výborov (v súčasnosti zastáva Antonio Tajani z EPP) a predsedníctvo osobitného výboru pre COVID-19. Nezískali však pozíciu generálneho tajomníka EP. Liberáli touto dohodou získali tri podpredsednícke kreslá namiesto jedného a o jedno z nich sa bude uchádzať aj slovenský europoslanec Michal Šimečka.(spravodajca TASR Jaromír Novak)